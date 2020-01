“Ce n’est pas fini”, “Performed Fantasticly” – Les fans de Coventry City réagissent au tirage de la FA Cup avec Birmingham City

Les fans de Coventry City se sont tournés vers Twitter pour réagir à leur match nul 0-0 avec Birmingham City lors du quatrième tour de la FA Cup d’Emirates.

Les fans de Coventry City réagissent au tirage au sort de la FA Cup avec Birmingham City

‘Ce n’est pas fini’, ‘Performed Fantastically’

Dans une expérience unique à St Andrew’s, Coventry City a accueilli ses propriétaires, Birmingham City.

Les Sky Blues partagent le terrain avec leurs rivaux des West Midlands depuis le début de la saison à la suite de problèmes avec leur ancien domicile de la Ricoh Arena.

Coventry City a vaincu Bristol Rovers lors d’une rediffusion du troisième tour afin d ‘«héberger» l’affaire particulière.

Avec une maison temporaire à 22 miles de leur base homonyme, les fans de Coventry City ont trouvé le côté humoristique du tirage des Bleus dans la Coupe et, pour certains, c’était encore mieux, les tenant à un match nul 0-0.

Voici ce que les fans de Coventry City ont dit sur Twitter après un temps plein.

Comment nous avons dessiné aujourd’hui me dépasse! @MaxBiamou et @CalOhare ont complètement changé le jeu! Qualité différente aujourd’hui, quelle équipe nous avons #PUSB

– jonny stynes ​​(@jonny_stynes) 25 janvier 2020

Un jeu décent aujourd’hui, je pense que Cov vient de le devancer. Je pensais que Hyam, Dabo, McFadzean et Walsh étaient excellents. Mais comment O’Hare a-t-il raté cette chance à la fin, éviscéré 😫 Quoi qu’il en soit sur la reprise à … St Andrews 😂😅 #PUSB

– Olivia Moore (@ OliviaMoore00) 25 janvier 2020

Cov 0-0 BCFC. FA Cup 4th Rd. Une performance confiante et des passes fantastiques tout au long du match. Ils ne pouvaient pas gérer les passages pressants et à une touche du jeu. Aurait pu le prendre dans le 89e mais O’Hare a retiré son œil du robinet. #PUSB #skyblues #ccfc pic.twitter.com/0liDYWi9vw

– Steve Baker (@bakes_PUSB) 25 janvier 2020

C’est bon de voir le ciel bleu le mélanger avec une opposition de ligue supérieure aujourd’hui. J’aurais dû gagner vraiment mais bon à voir et j’espère que nous ne ferons que gagner en confiance et continuer à bien faire #PUSB 💙

– James Curtis Elliott (@ elliottjc85) 25 janvier 2020

Prendra ce résultat contre une équipe de championnat dans des circonstances très uniques. Si la rediffusion n’est pas un jeu télévisé, alors @BBC et @btsport devraient avoir honte #PUSB https://t.co/RAcSrQxipv

– Debajyoti Choudhury (@ TDC1991) 25 janvier 2020

J’ai apprécié le jeu aujourd’hui. Nous avons réalisé une performance fantastique et nous aurions vraiment dû sortir de ce match en tant que vainqueurs après les chances vers la fin que nous avions. Le dos 3 était solide, Dank était super et Kelly et Walsh dirigeaient le spectacle. Toujours dans le chapeau pour le prochain tour !! #PUSB

– kallan (@ArcticDonkey) 25 janvier 2020

Sur la rediffusion à venir …

La dernière chose dont Cov avait besoin était un autre jeu à ajouter à notre liste d’appareils déjà bien remplie. Mais nous étions toujours dans le chapeau alors espérons que nous aurons une grande équipe, loin et que la réponse vaut la peine d’être gagnée! #pusb

– Buzz (@jack_buzzard) 25 janvier 2020

Quelqu’un pense que la rediffusion sera à la télé? #pusb #ccfc

– MDM (@ MarkMorrison94) 25 janvier 2020

Ce n’est pas fini, cette balle finira à l’arrière du filet lors de la reprise. Nous avions la tête haute aujourd’hui. Apportez-le et nous y retournerons! #pusb

– Phil Manock (@PhilipAndrewMan) 25 janvier 2020

Toujours dans le chapeau, je ne voulais pas la rediffusion, les moins étaient loin de ST Andrews up # upthecov #Pusb

– Jack Barnett (@barnettt_) 25 janvier 2020

