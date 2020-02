Mardi 18 février 2020

L’entraîneur de Paris Saint Germaín ne s’est pas inquiété de la défaite de son équipe contre le Borussia Dortmund pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’Allemand a exprimé sa confiance dans le match qu’ils auront à Paris et que ce n’est pas un mauvais résultat.

La défaite 2-1 du PSG lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund n’a pas semblé inquiéter l’équipe de France, bien qu’elle ait été contrainte de s’imposer à Paris pour continuer à progresser dans le tournoi européen. Thomas Tuchel, l’entraîneur de l’équipe de Paris, a déclaré que même s’il ne gagnait pas, il pouvait toujours tourner la clé.

«Ce fut un match difficile, physiquement le Dortmund est une équipe de qualité. C’est difficile de gagner ici mais ce n’est pas la fin il y a encore un match à Paris », a déclaré l’Allemand.

En ce sens, Tuchel a tenu la section physique responsable de la défaite en Allemagne, précisant que le nombre de matches joués par les «rojiazules» était un facteur pertinent. «Peut-être les sept matchs auxquels nous avions joué avant que nous adoptions le projet de loi. Ils ont pu mieux récupérer pour ce match », a-t-il déclaré.

Enfin, il a souligné que l’équipe a montré des choses positives et étudiera ce qui s’est passé au Signal Iduna Park Stadium pour transformer le score. «Le trio d’attaquants n’a pas fonctionné ici mais il y a de bonnes choses à retirer. Les trois à l’arrière avaient l’air bien et j’en suis satisfait. C’était un match de haut niveau. Je vais analyser ce qui s’est passé ici et ensuite j’ai préparé notre revanche », a-t-il conclu.