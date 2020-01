“Ce n’est pas le moment de parler de mon renouvellement”

Il Paris Saint-Germain il a battu Saint Étienne mercredi (6-1) en quart de finale de Coupe de la Ligue. Après le match, Kylian Mbappé a comparu devant les médias et était interrogé sur une éventuelle rénovation avec le club parisien, avec lequel vous avez un contrat jusqu’en 2022.

01/09/2020

À 15:14

CET

SPORT.es

“Ma volonté est juste de jouer au football. Je suis concentré sur la saison. Le club est dans une situation calme et stable, ils marchent tous dans la même direction. Ce n’est pas le moment d’en parler.. Je veux me concentrer sur le football et la saison qui sera très longue. C’est janvier, le début du sprint final, où les titres sont joués. Parler de choses qui ne sont pas sur le terrain n’est pas très réaliste ni très bénéfique pour l’équipe “, a-t-il déclaré.

Sur le match, l’attaquant français était très satisfait de la rencontre de son équipe. “C’était génial. Nous avons bien joué. Nous avions un bon état d’esprit du début à la fin. Nous respectons l’adversaire et montrons pour les fans, donc c’était bien. “

Le PSG, qui s’est arrangé en 4-4-2 sur l’herbe du Princes Park, défendu beaucoup mieux que dans d’autres jeux, en partie grâce aux efforts de ses grévistes. “Je pense qu’il y avait une prise de conscience qu’il ne suffisait pas aux joueurs de ce niveau de faire si peu d’efforts. Ce n’est pas encore parfait, mais nous sommes beaucoup mieux, et cela soulage les joueurs derrière. Nous ne sommes pas les meilleurs défenseurs du monde, mais c’est mieux ainsi et nous le voyons sur le terrain“il a fini.