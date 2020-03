Ligue d’Espagne



Ce n’est pas seulement en Colombie: depuis l’Angleterre, ils ont tout frappé avec Zidane





Christian Felipe Amezquita Ortiz





22 mars 2020, 17 h 30

L’ancien footballeur Peter Crouch a critiqué le DT pour la situation dans laquelle Gareth Bale vit au Real Madrid.

Zinedine Zidane a de nouveau fait l’actualité mondiale, malheureusement pour lui en raison de nouvelles critiques. Lors d’entretiens avec la presse anglaise, l’ancien footballeur Peter Crocuh a assuré que la situation que vit Gareth Bale au Real Madrid est “ridicule”.

Face au mépris que Bale subit dans la saison en cours avec Madrid, Crouch a déclaré que “le gaspillage d’un joueur aussi talentueux est ridicule”.

L’attaquant anglais a joué avec Bale à Tottenham, pendant trois saisons entre 2009 et 2012. Et il souligne qu’au début, le Gallois avait “quelques problèmes de confiance et n’a pas aimé jouer comme arrière gauche”.

Pourtant, Bale a surmonté les difficultés et a grimpé des positions dans les onze des «Spurs» pour devenir l’un des meilleurs joueurs de la Premier League. Raison qui l’a amené à signer pour le Real Madrid lors de la saison 2013-14.