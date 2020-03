“Ce n’est pas vrai que Leipzig n’a pas d’argent pour le racheter …”

Patrik Schick, depuis qu’il a atterri à Leipzig, semble être revenu (presque) aux gloires du passé. Le jeune attaquant ex Rome, cette saison en prêt en Allemagne, il a pris le terrain 19 fois entre le championnat et les coupes, trouvant le chemin du filet à 7 reprises. Des chiffres suffisamment convaincants pour amener l’équipe allemande à réfléchir à une éventuelle rançon. Ces dernières semaines, cependant, cette hypothèse commençait à s’éloigner de plus en plus, mais Pavel Paska a tout refusé aux microphones du portail iSport.cz.

Les mots de l’agent

“C’est un jeu, une tactique. Ce n’est absolument pas vrai que Leipzig n’a pas d’argent. Les clubs allemands sont économiquement les plus sains d’Europe. Tout le reste s’effondre, sauf la Premier League. L’argent n’est pas du tout un sujet. En Italie, ils ont écrit que Patrik peut revenir et qu’ils ne peuvent pas attendre de l’embrasser à nouveau, mais Leipzig a une option unilatérale pour le racheter. Je pense que c’est vraiment une tactique de négociation. C’est un gros problème, nous verrons. Lorsque vous vendez quelque chose et demandez de l’argent, vous devez parfois baisser le prix. Nous sommes calmes. Leipzig est la destination idéale pour Patrik ».