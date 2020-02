Ce n’est plus l’ancien Callejon: le renouvellement loin, ce ne sera pas comme Mertens | Primapagina

Le temps a expiré. L’histoire de José Callejon à Napoli a été belle, longue et pleine de satisfactions. Mais il avance vers le terminus. Avec Barcelone, l’Espagnol a fourni une performance de substance, comme toujours, mais a mis en évidence des limites évidentes devant le but – familier à la “ nouvelle ” Callejon – perdre une chance sensationnelle à quelques pas de Ter Stegen. Cela peut sembler un paradoxe pour quelqu’un capable de marquer 79 buts en bleu, le 11e buteur de tous les temps, mais la réalité est que le joueur de 33 ans se débat depuis deux ans: quatre buts la saison dernière toutes compétitions confondues, deux à ce jour en 2019/20. Sa contribution reste importante, mais dans certains jeux elle ne peut plus suffire, surtout s’il retourne les ailes vers la Naples du futur.

BULKY – Oui, car la présence de Callejon Hirving Lozano, l’achat le plus cher de l’histoire de Naples, est relégué dans un coin. En été, De Laurentiis a payé 42 millions au PSV pour le donner à Ancelotti. Depuis la première de Gattuso le 14 décembre, Chucky n’a collecté que cinq courts clips. Puis beaucoup de banc et de tribune mardi soir à Barcelone. Politano, arrivé il y a quelques semaines d’Inter, l’a également dépassé. Sans avoir rien fait de frappant.

RENOUVELLEMENT VERROUILLÉ – Pour Gattuso, Callejon reste indispensable malgré la baisse et un contrat expirant fin juin. Les dialogues de renouvellement sont bloqués, depuis décembre l’entourage de l’Espagnol n’en a pas discuté avec l’entreprise. L’achat de Politano en janvier renforce l’idée d’un adieu en fin de saison, quel que soit l’avenir de Lozano. Et si pour Mertens De Laurentiis se montre prêt à prendre des mesures pour se rapprocher de ses demandes, entre la signature des primes et la durée du contrat (LIRE ICI), c’est pour cette raison que Callejon ne semble pas disposé à aller vers de nouveaux compromis.