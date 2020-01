Ce n’était pas seulement indépendant: quand Bochini a signé pour Barracas Bolívar

Le souvenir de son dernier match n’était pas le meilleur. Un coup de pied de Pablo Erbín Je l’avais forcé à quitter le terrain – et le football – dans un Indépendant contre Étudiants contesté le 5 mai 1991. Mais un enseignant méritait un autre adieu.

Bien que cela semble étrange en 2020, Ricardo Enrique Bochini Il avait parcouru toute sa carrière dans un club: Indépendant. De ses débuts en 1972 à ses adieux en 1991, il a remporté, par exemple, quatre Coupes libératrices et deux Intercontinental. Et sans oublier Coupe du monde dans Mexique ’86 avec la Sélection.

Le “Bocha” avait réservé un autre chapitre à sa carrière de footballeur. En janvier 2007, il a été annoncé, à 53 ans, comme un nouveau renfort pour Caserne Bolivar. Bien qu’il ait déjà joué d’autres matchs amicaux pour d’autres équipes, ce fut son seul transfert officiel. Caserne, qui a joué dans Bolivar parce qu’il a été géré, il a dû demander le passage “Rouge” à travers AFA et, de cette façon, le seul transfert de sa carrière a été achevé.

L’idée de Caserne Il rendait hommage, mais dans un match officiel. Voilà pourquoi il a été embauché pour l’équipe qui a ensuite joué le Tournoi argentin C (aujourd’hui appelé le tournoi régional amateur fédéral).

Le pass officiel

Pour que le rêve se cristallise, Caserne fait les démarches correspondantes pour obtenir le pass Bochini, le premier de sa carrière.

Et le 15 février 2007, la confirmation est venue. “Transfert Interliga ACCORDÉ. Pour ma considération, je m’adresse à vous pour vous informer que cette Association accorde le laissez-passer du joueur: Ricardo Enrique Bochini (01-25-1954) pour jouer dans votre club affilié Barracas Club“, indique la lettre qui signe Roberto Lorenzo, conseiller général de AFA, à côté du «crochet» de Bochini.

Document historique: le laissez-passer officiel de l’AFA de Bochini, qui est passé d’Independiente à Barracas Bolívar

“Si vous n’apportez pas le document, vous ne jouez pas”

La matinée du 25 février 2007 n’était pas une de plus pour Bolivar. Quelque chose de différent a été perçu dans les rues de la ville. A midi, Bochini Il est arrivé et le déjeuner était un barbecue. Bien sûr, les goûts qu’un seul joueur de son calibre pourrait être donné le même jour de la partie. Après une sieste de réparation, il a signé des autographes au siège. Le grand moment approchait.

L’invitation à l’hommage à Ricardo Bochini à Bolívar

Environ 19, 10 sont arrivés à Stade municipal avec Enrique Sacco, manager de club et manager de rêve. Mais un problème inattendu s’est posé.

“S’il n’apporte pas le document, il ne joue pas”, a-t-il insisté. Le propriétaire de la phrase était l’arbitre Fernando Alvarez. Bochini Il avait laissé sa carte d’identité à son domicile Buenos Aires et, étant un match officiel, cela l’a empêché de jouer. Pendant quelques minutes, l’incertitude a régné. Le rêve était dans le doute … Mais la solution est apparue!

Un des directeurs du club a sauvé une photocopie du document “Bocha”, qui était resté des procédures effectuées pour générer son incorporation. Tout résolu, le “Bocha” à la cour …

Deux petits chapeaux en 42 minutes

“Je veux gagner ce match”, avait-il prévenu lors du précédent. Comme ça. Le visage d’un chien. Bien qu’il n’ait pas joué pendant 16 ans, le virus du joueur de football professionnel était toujours vivant dans les 10 Caserne Bolivar. Le “rouge” de Bolivar J’avais besoin d’une victoire avant Argentin pour surmonter la zone 57 de Argentine C.

Il est entré sur le terrain de jeu accompagné de ses deux enfants et, après tous les hommages, le ballon a commencé à rouler. Et après trois minutes, il est devenu clair que la romance entre le droit de “Bocha“et le ballon sera pour toute une vie. Crochet pour se débarrasser d’un adversaire et passer à droite. Une minute plus tard, pareil.

Le match de Bochini à Barracas Bolívar s’est terminé sous une inondation. Photo: gracieuseté quotidienne de Bolivar’s Morning

Les plus de cinq mille fans présents ont réalisé quelque chose: la magie est restée intacte malgré le fait que le physicien – et ses 53 ans – étaient déterminés à prouver le contraire. Et si il le suivait, il était encouragé à lancer deux chapeaux pour abaisser l’ovation des gradins. Au milieu de la première moitié, les premières gouttes ont commencé à tomber et tout s’est terminé par une pluie torrentielle pour donner une touche épique au retour de 10.

Dans le précédent, il était dit qu’il jouerait 20 ou 25 minutes, mais l’enthousiasme et son bon niveau étaient tels qu’il n’a demandé le changement qu’à 42 minutes de jeu alors qu’ils étaient 1-1. Pied à pied, passes précises, luxes et même un “Que ferez-vous payer?” à l’arbitre lorsqu’ils ont annulé un but pour son équipe.

De gauche à droite. EN HAUT: Ulises Lautre, Diego Musco, Marcelo Álvarez, Sebastián Hauche, Jorge Angiulli, Diego Cuello, José Maxwell, Juan Vallejos et Víctor Cañas. CI-DESSOUS: Cristian Navarro, “Chano” Ruiz, Luciano Villarreal, Claudio Roldán, Ricardo Bochini, Dante Zírpoli et Emilio Miramón. Photo: gracieuseté quotidienne de Bolivar’s Morning.

Qui l’a remplacé était Sebastian Hauchecousin de Gabrielavant de Argentins. Caserne Il a fini par gagner le match 2-1 et s’est qualifié pour le tour suivant. Les objectifs étaient de Luciano Ruiz et Cristian Navarro, tandis que Leandro Galeano Il avait profité de la visite.

Au revoir, Bocha

À 53 ans, Bochini couper toute sa carrière Indépendant jouer dans Caserne Bolivar officiellement. Quoi qu’il en soit, rien n’a changé: la dernière fonction du “Bocha” était avec une chemise rouge avec 10 dans le dos.

