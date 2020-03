Ce que chaque manager de Premier League a dit sur le Coronavirus

Lectures rapides

La Premier League a annoncé que les prochains matchs seront suspendus jusqu’en avril au plus tôt en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela vient après que le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, et l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont été diagnostiqués avec COVID-19 alors que d’autres joueurs sont toujours en cours de test.

Nous avons compilé ce que chaque manager de Premier League a dit jusqu’à présent sur la maladie.

Mikel Arteta

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, est le premier manager de Premier League à avoir été testé positif pour le coronavirus, et il est maintenant dans une période d’auto-isolement.

“C’est vraiment décevant”, a déclaré Arteta. «J’ai passé le test après m’être senti mal. Je serai au travail dès que je serai autorisé. “

RUPTURE: Arsenal annonce que le manager Mikel Arteta a été testé positif pour le coronavirus pic.twitter.com/yydjcmwYZR

– B / R Football (@brfootball) 12 mars 2020

Dean Smith

“Ils vont se sauter dessus et, espérons-le, me sauter aussi à la dernière minute”, a déclaré Smith à Birmingham Live avant le match d’Aston Villa contre Leicester.

“Écoutez, ils ont arrêté la poignée de main du fair-play avant le match. Il est probablement temps qu’ils arrêtent cela. C’est à la fin du jeu lorsque vous montrez votre respect à l’opposition après les avoir joués.

«Qui sait où nous allons? Nous suivons ici les conseils du gouvernement et ceux du médecin. Les joueurs sont au courant de tout pour arrêter cette propagation. »

Eddie Howe

“Oui, des mesures ont été mises en place pour arrêter le flux de personnes à l’intérieur et autour du terrain d’entraînement et du stade, mais cela n’a aucune incidence sur la façon dont nous nous préparons pour le match”, a déclaré le manager de Bournemouth.

«Je pense qu’en ce moment, il est inutile de se concentrer sur cela. Le temps nous dira ce qui se passera à l’avenir.

“Jouer à huis clos ne serait certainement pas l’option préférée pour toute personne connectée dans le monde du football, car le jeu est entièrement axé sur l’atmosphère créée par les supporters.”

Graham Potter

“La situation dans son ensemble est que nous sommes au milieu d’une pandémie, il y a une inquiétude à l’échelle mondiale au sujet de quelque chose qui est sans précédent, il y a des pays en lock-out, des choses qui ne se sont pas produites depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré le patron de Brighton.

«Il me semble un peu superficiel de parler de ce que je voudrais au niveau du football.

«D’une manière générale, retirez tout, bien sûr, vous voulez que les gens regardent le football dans les stades – cela n’a aucun sens d’avoir des matchs de football, en Premier League, sans supporters.

“Mais c’est dans une situation normale, et nous ne sommes pas dans cette situation maintenant.”

Sean Dyche

“Je ne peux rien y faire et je n’ai pas les connaissances nécessaires pour me demander ce qu’ils font avec ce type de virus”, a déclaré le manager de Burnley.

«Il semble que les scientifiques travaillent dur dans le monde entier et c’est une chose collective.

«Nous ne pouvons qu’aller nous préparer comme nous le ferions pour un match et si cela change ou s’il est annulé ou si une période de temps est annulée, nous devrons y faire face au fur et à mesure.

«Ce n’est pas idéal, bien sûr, mais nous savons que la santé est plus importante. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, y compris les joueurs et leurs familles. »

Frank Lampard

“En tant que manager oui, en tant que père oui, en tant que mari oui”, a déclaré le patron de Chelsea lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par le Coronavirus.

«Je pense que nous sommes tous dans le même bateau avec ça. Je suis inquiet, nous prenons tous les bons plans d’action ici au sein du club et je suis aussi inquiet que nous. “

Breaking: Callum Hudson-Odoi de Chelsea est positif pour le #Coronavirus et toute l’équipe de Chelsea à un auto-isolement

– Rob Harris (@RobHarris) 13 mars 2020

Roy Hodgson

“Quelle que soit la décision prise, vous devez vous y conformer”, a déclaré le manager de Crystal Palace alors que le gouvernement allait interdire temporairement aux plus de 70 ans d’assister aux matchs.

«Nous vivons dans une démocratie et nous sommes tous des citoyens respectueux des lois. Je m’en inquiéterai le moment venu.

«Il est certain que je ne me suis jamais senti aussi sain et heureux avec l’environnement dans lequel je me trouve, en termes de santé, à une époque où les gens posent des questions sur l’environnement. Je pense que je suis au meilleur endroit possible. »

Carlo Ancelotti

“C’est vrai. En Italie, c’est une situation plus difficile qu’ici », a déclaré le manager d’Everton. «La seule chose que nous pouvons faire ici est de suivre les conseils du gouvernement.

«Nous le faisons, nous nous en occupons et j’espère que l’Italie doit tout d’abord régler cette situation rapidement.

“C’est vraiment difficile parce que tout en Italie concerne notre sport et ici j’espère que tout ira bien.”

Brendan Rodgers

“Nous avons eu quelques joueurs qui ont montré des symptômes et des signes”, a déclaré le manager de Leicester. “Nous avons suivi les procédures et [as a precaution] ils ont été tenus à l’écart de l’équipe.

“Bien sûr, du point de vue du football, cela (jouer à huis clos) serait une honte, mais la santé du public est l’aspect le plus important dans tout cela.

«Nous sommes clairement guidés par les gouvernements et les fédérations. Nous devons poursuivre notre travail et nous préparer comme d’habitude, mais c’est quelque chose qui peut changer très rapidement, il s’agit donc d’avoir l’agilité pour avancer avec cela, et c’est pour cela que nous devons être prêts. »

Jurgen Klopp

“Ce que je n’aime pas dans la vie, c’est que c’est une chose très sérieuse, l’opinion d’un manager de football est importante”, a déclaré le manager de Liverpool aux journalistes.

“Je ne comprends pas ça. Je ne comprends vraiment pas, si je vous le demande, vous êtes exactement dans le même rôle que moi. Donc ce n’est pas important ce que disent les gens célèbres.

«Nous devons parler des choses de la bonne manière, pas des gens sans connaissances, comme moi, qui parlent de quelque chose. Les gens avec des connaissances en parleront et diront aux gens de faire ceci, de faire cela, et tout ira bien ou non. Pas les managers de football, je ne comprends pas ça.

«Politique, coronavirus, pourquoi moi? Je porte une casquette de baseball et je me suis mal rasé. Je m’inquiète comme tout le monde. Je vis sur cette planète et je veux qu’elle soit sûre et saine, je souhaite à tous le meilleur, absolument. Mais mon opinion sur le coronavirus n’est pas importante. »

Jürgen Klopp n’était pas content qu’on lui demande un high five ce soir 😡

🎥 @btsportfootball pic.twitter.com/5uTuOQvz3l

– Onefootball (@Onefootball) 11 mars 2020

Pep Guardiola

“Nous en sommes conscients car cela s’est déjà produit en Italie”, a déclaré le patron de Manchester City. «La ligue est suspendue et en Espagne, les deux prochaines semaines sont à huis clos.

«Ça va arriver ici. La tendance augmente au même niveau que l’Italie avant et en Espagne en ce moment.

«L’autre question que vous devez vous poser est la suivante: est-ce pire de jouer au football sans les spectateurs? Nous faisons notre travail pour les gens et si les gens ne peuvent pas venir nous regarder, cela n’a aucun sens.

«Je n’aimerais pas jouer des matchs de Premier League ou de Champions League ou des coupes sans les gens. Mais nous allons suivre les instructions du gouvernement. »

Ole Gunnar Solskjaer

“Je comprendrais oui, dans les circonstances”, a déclaré le manager de Manchester United lorsqu’on lui a demandé s’il comprendrait que les matches de Premier League avaient été reportés.

«Il appartient aux experts de décider et la principale préoccupation doit être la santé du grand public et la décision qui sera prise, nous reviendrons.

“Nous ne savons pas ce qui va se passer. Je dois continuer quand nous le pouvons. Je pense que le football est pour les fans. Sans fans, nous ne sommes rien de toute façon. Le jeu devrait toujours être pour eux. »

Steve Bruce

“Jouer à huis clos n’est pas la réponse, à mon avis”, a déclaré le manager de Newcastle United plus tôt dans la journée.

“Pour moi, suspendez-le, arrêtez-le et réorganisez-le pour une autre date lorsque nous serons un peu plus clairs sur toute la situation. Mais nous verrons ce qui se passera.

“Il n’y a eu aucun symptôme [from any Newcastle players or staff]. Toucher du bois. Le médecin a été en contact avec les autres médecins [in the Premier League] Je crois et nous attendons cet appel téléphonique [about tomorrow’s game].

«Jusqu’à hier, nous étions assez convaincus que le match allait de l’avant. Le bien-être de tous est la clé de tout cela. Le bien-être de chaque individu est bien plus important qu’un match de football. Comme tout le monde, nous souhaitons à Mikel [Arteta] bien et espérons qu’il récupère bien. “

Daniel Farke

“Je vais certainement serrer la main de Chris Wilder”, a déclaré le manager de Norwich.

“Nous faisons confiance aux spécialistes du Coronavirus et nous ne voulons pas trop paniquer. C’est probablement la bonne décision de ne pas se serrer la main avant le coup d’envoi, même si tout le monde le fera probablement après. “

Chris Wilder

“Il est extrêmement décevant d’un point de vue sportif et de notre propre point de vue, si nous devons jouer à huis clos”, a déclaré le manager de Sheffield United.

«Oui, je le ferais (reporter la ligue). Pour moi, le jeu n’est rien sans les supporters. Nous le faisons tous pour une raison et c’est le buzz et l’excitation que les supporters apportent.

“Un retard et une prolongation de la saison seraient mon choix préféré.”

Ralph Hasenhuttl

Je pense que ce n’est certainement pas le même sport si vous le souhaitez, quand vous jouez comme ça, cela ressemble plus à un match d’entraînement », a déclaré le patron de Southampton lors de matchs joués sans supporters.

«Mais si nous parvenons à mettre fin à la ligue en jouant à huis clos, cela aiderait, je pense, pour la compétition, c’est important. En général, je pense que la pause qui suivra ce match est importante.

«Tout ce que nous avons à faire pour le moment, c’est de faire tout notre possible pour nous assurer que le virus ne se propage pas aussi rapidement. C’est l’objectif que nous avons tous et si cela aide à jouer sans supporters ou quoi que ce soit d’autre, nous devons le faire et y faire face.

«C’est la chose la plus importante pour le moment, et tout le reste n’est pas si intéressant. Je pense qu’il est normal qu’il y ait en ce moment des choses plus importantes autour de nous que le football, et alors ce n’est pas facile de se recentrer sur le terrain si vous en avez besoin. “

Jose Mourinho

“Je n’en sais rien”, a déclaré le manager de Tottenham. «Je ferai ce qu’on me dit de faire. Si je dois jouer à huis clos, je le ferai, si je dois arrêter de jouer, je le ferai. Je ne suis qu’un footballeur – je fais ce qu’on me dit. »

Jose Mourinho et @BroadcastMoose de talkSPORT partagent une blague sans poignée de main sur le coronavirus avant la conférence de presse #THFC d’aujourd’hui

🎥 @HaytersTV

pic.twitter.com/1A12vT2KB3

– The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) 6 mars 2020

Nigel Pearson

“Je ne pense pas que nous ayons eu un grand leadership hier soir, en écoutant le Premier ministre”, a déclaré Pearson. «J’ai été totalement déçu par le manque de leadership.»

“Je ne voudrais pas que nos fans se retrouvent dans une situation où ils ont peur de contracter quelque chose qui pourrait éventuellement affecter eux-mêmes ou un membre de leur famille.”

Moyes David

Après avoir consulté l’équipe médicale, nous avons fourni du gel pour les mains à tous les joueurs », a déclaré le manager de West Ham à la presse.

“Nous avons également accepté de ne pas serrer la main pour le moment, juste des coups de poing.

Nuno Espirito Santo

“Bien sûr, ce sera difficile à cause de la situation qui se passe dans le monde”, a déclaré le manager des Wolves à BT Sport.