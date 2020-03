Ce que Jack Grealish pourrait offrir à Manchester United

Crédit photo: .

Jack Grealish a connu une saison solide pour les candidats à la relégation, Aston Villa, avec sept buts et six passes en 25 matchs en Premier League cette saison.

Ce que Jack Grealish pourrait offrir à United

Remplacement de Pogba

Si Manchester United devait faire venir Grealish, ce serait probablement dû au départ de Paul Pogba du club. Le capitaine de Villa aurait un poste difficile à pourvoir, mais il a la capacité et la mentalité d’être un grand atout chez United.

Grealish est un bon ajustement pour la position que Pogba a précédemment jouée. Il dérive à gauche naturellement du milieu et se lie naturellement avec l’arrière gauche et l’aile gauche – ce que Pogba fait si souvent quand il joue à United avec Luke Shaw et Marcus Rashford.

Grealish est le principal débouché créatif d’Aston Villa – étant directement impliqué dans 38% des buts de l’équipe en Premier League cette saison. Cela ressemble beaucoup à Pogba, qui a été le principal débouché créatif de United au cours des 3 dernières années.

Leadership et polyvalence

United a recruté deux leaders à Harry Maguire et Bruno Fernandes au cours des deux dernières fenêtres. Jack Grealish ajouterait plus de leadership nécessaire au côté, il est capitaine de Villa.

Bien que Grealish ne soit pas le joueur le plus fort du terrain, il montre l’exemple. Il guide les joueurs tout au long du match, comme Bruno Fernandes. Après n’avoir pas de vrai leader au club depuis le départ de Wayne Rooney en 2017, United pourrait en avoir plusieurs dans les vestiaires en septembre.

Grealish opérerait très probablement au milieu de terrain avec Fernandes, mais le joueur peut également opérer sur les deux ailes. Cela aiderait United dans sa profondeur sur les ailes ainsi qu’au milieu de terrain.

Capacité de Grealish

Il est clair que le milieu de terrain anglais est doué pour le ballon à ses pieds, son manque de rythme n’est pas important car il peut garder le ballon collé à son pied. Il sait aussi très bien quand la pression monte et où se positionner pour s’assurer qu’il remporte un coup franc. Il a été victime d’une faute 122 fois cette campagne – le plus grand nombre de joueurs de Premier League cette saison.

L’homme Aston Villa a également une excellente prestation de coups de pied arrêtés, ce qui donnerait aux Reds des options de coups de pied arrêtés, car Fernandes semble être le seul joueur capable de jouer un bon centre dans un corner ou un coup franc.

Grealish trouve constamment des passes dangereuses dans et autour de la surface. Il a 2,8 passes clés par match cette saison, comparé à Paul Pogba la saison dernière, qui en moyenne 1,6 passes clés par match. Avoir un autre débouché créatif au milieu de terrain augmenterait les chances de United de briser les blocs bas contre lesquels il lutte.

Bien qu’il recherche la passe de séparation de la défense, Grealish a également un bon sang-froid et une grande prise de décision pour s’assurer qu’il trouve une passe et conserve la possession si la chance de jouer n’est pas activée. Il a une précision de passe de 84% cette saison, ce qui est impressionnant compte tenu de la façon dont il joue.

Un bon ajout

Il est clair que Grealish serait un ajout solide à l’équipe, tout en n’ayant que 24 ans pour améliorer encore son jeu. Il pourrait certainement être une pièce importante dans la reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer s’il devait rejoindre les Red Devils.

