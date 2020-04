“Ce que j’ai vécu en Racing m’a marqué” »Presse football

Mardi 21 avril 2020

L’entraîneur argentin a évoqué son mandat à la tête de l ’« Académie », expliquant que cette expérience a été très positive et qu’elle a marqué sa carrière. En ce sens, l’ancien assistant technique de Sampoli a déclaré que “je vais continuer à travailler pour que cette empreinte soit encore plus agrandie”.

Sebastián Beccacece continue d’acquérir de l’expérience dans sa carrière d’entraîneur. Après son échec négatif à la tête de l’Université du Chili, l’ancien assistant de Jorge Sampaoli n’a eu que des campagnes positives. Son aventure actuelle à la tête du Racing de Avellaneda s’est poursuivie dans cette direction, et malgré l’arrêt forcé de COVID-19, il est satisfait de ce processus.

Beccacece s’est entretenu avec les médias officiels du club de ces mois de commandement de l ‘«Académie», déclarant que «ce que j’ai vécu jusqu’à présent en course m’a marqué et laissé une marque, c’est pourquoi je vais continuer à travailler pour faire cette marque il s’agrandit. “

D’autre part, Beccacece avait aussi des mots pour faire référence à la situation actuelle dans le monde due au coronavirus, expliquant que “ce virus nous a montré le fait de vivre au jour le jour et de ne pas projeter autant car on ne sait pas ce que c’est. ce qui se passera demain. On parle beaucoup d’incertitude et c’est quelque chose que nous avons tout le temps, et nous pensons que nous contrôlons les choses, mais nous faisons peu et rien. »

Dans le même ordre d’idées, le trans-andin a ajouté que “bien que ce moment soit très douloureux et que nous manquions à ce que nous faisons, chaque crise sert à éliminer les excès et à aller à l’essentiel pour valoriser des choses que nous ne voyons pas”.