Ce que la première saison d’Eden Hazard signifie pour le Real Madrid

Eden Hazard s’est blessé le week-end dernier lors de la surprenante victoire 1-0 du Real Madrid contre Levante. Selon CBS Sports, le Belge manquera jusqu’à trois mois d’action. Cela a essentiellement mis fin à la saison de Hazard tôt. L’ailier a disputé dix matches de championnat et cinq matchs supplémentaires en Ligue des champions cette saison. Il est sûr de dire que la première saison de Hazard a été une déception en raison des multiples blessures qu’il a subies.

La première saison d’Eden Hazard en tant que Real Madrid

No Eden Hazard pour Zinedine Zidane



Hazard n’a jamais eu le temps de s’adapter à la Liga. Zinedine Zidane n’a pas eu le Belge à sa pleine puissance à sa disposition cette saison, malgré un défi de titre impressionnant que Los Blancos a monté. Ce n’est pas une décision ardue de déclarer que Hazard est le joueur le plus talentueux du Real Madrid. Son déménagement dans la capitale espagnole était censé faciliter un défi en Ligue des champions. Il est encore tôt en Ligue des champions pour voir si le Real Madrid va relever un vrai défi.

Bien que Hazard ne soit pas un remplaçant comparable pour Cristiano Ronaldo, il est toujours un joueur d’élite qui joue sur l’aile gauche. Chose intéressante, Hazard, bien qu’établi, a encore beaucoup à prouver dans sa carrière. Il a fait ses preuves à Chelsea en Premier League et a eu une fantastique Coupe du monde avec la Belgique en 2018. Cependant, Hazard n’a jamais eu de masterclasses de Ligue des champions dans sa carrière.

Malheureusement, Hazard a eu 29 ans en janvier. Il travaillera pour réinitialiser la saison prochaine, mais avec un tournoi de championnat d’Europe rigoureux en juin, il n’aura probablement pas de pré-saison complète avec le Real Madrid.

Eden Hazard était-il le bon achat?

Le temps pourrait manquer pour l’ancien homme de Chelsea. Le transfert au Real Madrid aurait pu être trop peu trop tard. Les ailiers comme Hazard, dans la plupart des cas, commencent à décliner une fois qu’ils ont atteint 30. Il serait naïf de penser que Hazard aurait un déclin massif immédiatement après avoir atteint 30 ans, mais on se demanderait si cela en valait la peine pour le Real Madrid.

Le recul est de 20/20 et peu de gens s’attendaient à ce que Hazard ait toutes les blessures qu’il a subies cette saison. Cependant, on pourrait dire que le Real Madrid aurait dû opter pour une option plus jeune comme Kylian Mbappe. Le fait est que Florentino Perez a toujours l’argent pour faire des folies sur Mbappe. En plus de cela, le Real Madrid produit suffisamment de talents qu’ils peuvent vendre pour garder leurs livres en équilibre.

Le Real Madrid est sans doute le plus grand club du monde, ce qui signifie qu’il est toujours en mode gagnant maintenant. Hazard est l’une des meilleures mais jeunes stars du monde telles que Rodrygo, Vinicius Junior, et même le prêteur Martin Odegaard sera prêt à passer à l’action si Hazard ne réussit pas à s’entraîner.

À son meilleur, Hazard fait peur aux défenses. Maintenant qu’il est un peu plus âgé et souffre de blessures, ses minutes doivent être gérées afin d’être au meilleur de sa forme. Des joueurs comme Gareth Bale, Arjen Robben et Franck Ribéry ont vu les dernières années de leur carrière entachées de blessures. Le Real Madrid ne veut certainement pas une autre situation de Bale entre leurs mains. Hazard est un joueur brillant et le Real Madrid sera un monstre différent dans le troisième attaquant s’il peut atteindre sa foulée la saison prochaine.

