Ce que le passage de Tom Brady chez les Buccaneers de Tampa Bay signifie pour Manchester United

Les propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, ont fait l’équivalent du football américain en signant Lionel Messi en mettant le stylo sur papier pour amener le légendaire quart-arrière Tom Brady chez les Buccaneers de Tampa Bay.

Brady est six fois champion du Super Bowl et a passé 20 saisons avec les New England Patriots. Il est largement considéré comme le plus grand footballeur américain de tous les temps.

ESPN rapporte que les Bucs ont signé Brady sur un accord de deux ans d’une valeur garantie de 50 millions de dollars, plus jusqu’à 4,5 millions de dollars d’incitations par an. Cela équivaut à 24 millions de livres sterling par an, soit 461 000 livres sterling par semaine.

Certains verront la signature comme la tentative des Glazers de changer enfin la fortune d’un club qui est resté sans qualification en séries éliminatoires en 13 ans et qui a la troisième plus faible fréquentation moyenne de la NFL.

D’autres y verront les tentatives cyniques des propriétaires de traire une vache à lait commerciale et de profiter des bénéfices de la vente accrue de billets, du marchandisage et du parrainage que Brady apporte plutôt que d’investir dans le développement à long terme de l’équipe.

Quoi qu’il en soit, l’acquisition de Brady démontre certainement que les Glazers n’ont pas hésité à acheter de grandes stars avec des salaires énormes, malgré le flop d’Angel di Maria, Alexis Sanchez et Radamel Falcao à Old Trafford et le cirque médiatique autour de Paul Pogba provoquant perturbation et troubles au club.

C’est le type de stratégie opposé à celui actuellement utilisé par les Red Devils, qui investissent dans de jeunes joueurs affamés de profil bas qui s’uniront bien dans une équipe cohérente, plutôt que de se concentrer sur quelques grandes stars toutes faites.

Ce que cela indique pour Manchester United, c’est que les Glazers seraient prêts – voire désireux – à sanctionner des accords pour des galactiques d’une trentaine d’années comme Messi, Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale. Si les Glazers peuvent obtenir Neymar, ils obtiendront Neymar – qu’ils soient motivés par la vente de maillots ou par l’excitation innocente de voir les meilleurs joueurs du monde dans leur club.

Il semble peu probable, mais pas impossible, que les magnats imposent des transferts comme celui-ci à un manager de Manchester United qui dit «non» à l’accord. Mais cela suggère certainement que les Vitriers diraient «oui» si Ole Gunnar Solskjaer décidait de changer sa philosophie et de signer l’une des élites mondiales.

