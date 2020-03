Ce que le premier jour du tournoi virtuel de la FIFA a laissé en Argentine

En l’absence de tournoi officiel, de nombreux joueurs professionnels de la Super League argentine ont rejoint le tournoi virtuel FIFA20 organisé par IESA Argentine, à travers le défi #YoMeQuedoEnCasaIESA.

Les joueurs qui ont participé, défendant toujours leurs propres clubs, étaient: Eduardo Salvio (Boca), Domingo Blanco (indépendant), Juan di Lorenzo (indépendant), Alan So Señora (indépendant), Lucas Rodríguez (étudiants), Álvaro Barreal (Vélez) , Juan Kaprof (Arsenal), Matías Melluso (Gymnastique), Francisco Pizzini (Défense), Guido Herrera (Ateliers), Eric Remedi (Atlético Tucumán), Seba Rincón (Aldosivi), Carlos Quintana (Argentinos), Denis Rodríguez (Newell’s), Juan Cruz Franzoni (Conseil) et Franco Escobar (Atlanta United).

Nous avons déjà la photo!

Quel est votre candidat?

À partir de 16h demain, nous commençons! #YoMeQuedoEnCasaIESA

📺Regardez-le en direct sur https://t.co/WK9AJu0BbVhttps://t.co/aqoYCK7Hc9 pic.twitter.com/Muo9yfWjH0

– Sebas (@creeloyasisera) 23 mars 2020

Tous les matchs ont eu lieu ce mardi en huitièmes de finale et en deux quarts de finale.

Matías Melluso a gagné et il y aura un classique de platine en demi-finale. Demain à partir de 17h30 @EdelpOficial et @gimnasiaoficial affronteront leurs représentants dans #YoMeQuedoEnCasaIESA pic.twitter.com/arQlUQOifn

– Guille Ibarra (@ibarraguille) 25 mars 2020

Il y a un classique chez @IESAArgentina!

Matias Melluso, avec #GimnasiaLP, a remporté la série 6-4 contre #Patronato de Franzoni. En demi-finale, il affrontera #Students. Demain #YoMeQuedoEnCasaIESA. pic.twitter.com/XzmwFogVHI

– Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) 25 mars 2020

Eduardo «Toto» Salvio, de Boca, l’un des participants les plus brillants, a eu un dur duel avec Alan Soctora d’Independiente, qui a gagné dans un troisième match, défini avec un but en or.

#YoMeQuedoEnCasaIESA 🇦🇷

Eduardo “Toto” Salvio, dans le troisième et dernier match, a battu Alan So Señora, avec #Independiente, et est en quart de finale. Demain à 19h40, il affrontera Di Lorenzo. pic.twitter.com/Mvcz5j97FH

– Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) 24 mars 2020

# YoMeQuedoEnCasaIESA🇦🇷: CF:

Étudiants LP vs Def. et justice

Conseil d’administration vs Gymnastique LP

Aldosivi vs. Indépendant

Bouche vs Indépendant

🎮🏆

📷 via @ 365ScoresApp pic.twitter.com/E0R0VTUzUO

– All Sports Py (@AllSportsPy) 24 mars 2020

L’un des points forts de la transmission mardi a été l’apparition du célèbre rapporteur Walter Nelson, qui a raconté le match entre Franzoni (Board) et Melluso (Gymnastique). Selon les organisateurs, cette émission était historique pour les eSports en Amérique latine, avec plus de 3 000 téléspectateurs.

🏡 # YoMeQuedoEnCasaIESA

“Alors tellement tellement tellement gooooooool!” Belle phrase qu’il nous a donnée aujourd’hui @ WalterNelson50 concernant le football virtuel.

Conférence pour l’histoire de l’eSport au LATAM avec plus de 3000 spectateurs.

Merci beaucoup à tous et à demain! pic.twitter.com/UicnY7DHDP

– IESA Argentine (toujours depuis 🏡) (@IESAArgentina) 25 mars 2020

La définition du tournoi aura lieu ce mercredi, les deux matchs restant en quarts de finale, les deux demi-finales et la grande finale.