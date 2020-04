Ce que Niko Kovac a dit à propos de la cible annoncée d’Arsenal – HITC

La Premier League Arsenal prévoit de faire un raid contre le Bayern Munich, champion de Bundesliga, pour ajouter Chris Richards à l’équipe de Mikel Arteta.

Si Niko Kovac n’avait pas reçu son P45 au Bayern Munich en novembre, un début en Bundesliga aurait peut-être déjà fait le chemin de Chris Richards.

Un défenseur de 20 ans qui a troqué le FC Dallas pour le FC Hollywood en 2018 après qu’un partenariat entre les deux clubs ait ouvert la porte à une opportunité unique, Richards gagne actuellement des critiques élogieuses pour les réserves du Bayern dans le troisième niveau de l’allemand Football.

Mais, malheureusement pour l’un des jeunes espoirs brillants du football américain, son plus grand fan a fait ses valises en partant de Sabener Strasse en novembre après un début décousu de la campagne de Bundesliga.

“C’est un joueur très talentueux”, a déclaré Kovac à Goal of Richards après que l’adolescent de la mi-temps ait aidé à garder la Juventus hors de la feuille de match lors d’une performance impressionnante en pré-saison.

«Il est génial à l’entraînement et il a également disputé deux super matchs. Il doit beaucoup travailler, je l’ai dit hier aussi, mais il aura le temps (de se développer) et je sais que si nous avons besoin de lui, il sera prêt à partir. “

Le remplaçant de Kovac, Hansi Flick, semble avoir donné un nouveau souffle à la carrière difficile de Jerome Boateng au plus haut niveau depuis qu’il a été promu d’assistant à homme principal par le conseil d’administration du Bayern. Lucas Hernandez et Niklas Sule retourneront à l’action le plus tôt possible après un long passage sur la touche.

Donc Richards, malgré ses progrès accrocheurs au niveau de la réserve, regarde plus loin que jamais loin d’un arc de Bundesliga.

Arsenal étant sur le point d’appeler, selon The Mirror (30 mars, page 57), la révolution menée par les jeunes de Mikel Arteta dans le nord de Londres pourrait-elle tenter Richards de tourner le dos au Bayern?

Dans l’ère post-Jadon Sancho, les jeunes joueurs sont plus impatients et assoiffés que jamais pour l’action en équipe première. Et si le Bayern représente la route lente, Arsenal pourrait accélérer Richards dans le match senior.

Dans d’autres nouvelles, Report: Arteta pousse dur pour amener un joueur incisif à Arsenal qui a une grande vision