“Ce que nous vivons à Bergame est terrible”

L’Argentin Alejandro “Papu” Gómez, capitaine de l’Atalanta, a reconnu ce lundi que la ville dans laquelle il vit, Bergame, l’un des principaux foyers du coronavirus en Italie, connaît des moments “terribles” et a souligné qu’à cette époque “le football est la dernière chose “qui vous intéresse. Gómez est isolé à Bergame, dans la région nord de la Lombardie, avec sa famille et a indiqué qu’il allait bien, bien qu’il ait souligné qu’il était “triste” de se lever le matin et d’écouter les données sur les décès, qui sont déjà 5 476, et les infectés, déjà plus de 46 000.

23/03/2020 à 14:50

CET

EFE

“Mon état d’esprit n’est pas le ‘top’. La situation du pays n’est pas la meilleure, on essaie d’être positif, mais chaque jour il y a de mauvaises nouvelles. Lorsque vous vous levez et regardez les nouvelles, vous vous sentez triste. Il n’y a rien que vous puissiez faire, mais rester à la maison, être positif et espérer que tout cela se produira bientôt “, a déclaré Gomez dans des déclarations à la télévision italienne” Sky Sport “.” Au cours des quatre dernières années avec Atalanta, nous avons donné beaucoup de bonheur à un toute la ville. Ce que nous vivons actuellement est quelque chose de terrible, que je ne peux toujours pas expliquer, il affecte non seulement Bergame, mais toute la Lombardie et toute l’Italie. Nous sommes le pays le plus touché “, a-t-il assuré.

“Nous devrions être heureux de nos résultats en tant que club, fiers, mais maintenant nous devons penser aux familles qui souffrent “, ajouté. Avant l’interruption de la compétition en raison de l’urgence, le milieu de terrain argentin a vécu une saison historique avec Atalanta, au cours de laquelle il avait scellé la passe pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé Valence dans les huitièmes. Cependant, l’urgence l’empêche de profiter de ces réalisations, a admis Gomez.

“En ce moment, il m’est difficile de penser au football, j’essaie de rester en forme, je m’entraîne un peu tous les jours, une heure et demie ou deux, j’essaie de me concentrer sur l’exercice, mais c’est compliqué. On regarde les actualités tout le temps.” Il est difficile de penser au football, en ce moment c’est la dernière chose qui m’intéresse “, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas si la saison reprendra, si nous jouerons à nouveau cet été ou dans quelques mois. Le plus important est que cette situation soit corrigée. Il sera difficile de rejouer bientôt, vous pouvez jouer à huis clos, mais vous devez quand même voyager, prendre des vols, voyager en bus, rester dans des hôtels. Comment pouvez-vous rejouer?, C’est ce que je me demande “, a-t-il conclu.