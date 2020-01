Ce que signifie Alvaro Odriozola pour le Bayern Munich

Fraîchement sorti du camp d’entraînement hivernal du Bayern Munich à Doha, au Qatar, Hansi Flick a ouvertement demandé de nouvelles recrues – idéalement à l’arrière droit et dans les ailes – pour aider le club à atteindre ses nobles objectifs. Après quelques allers-retours avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic, le club a obligé: entrer à Alvaro Odriozola en prêt jusqu’à la fin de la saison du Real Madrid.

L’arrière droit n’a pratiquement pas joué cette saison. Il est derrière Dani Carvajal sur le tableau de profondeur de Madrid, et Carvajal a connu une saison très saine. Mais Odriozola a un excellent potentiel et pourrait très bien commencer pour le Bayern à l’arrière droit dès ce week-end. OptaFranz a partagé ces informations encourageantes sur Odriozola:

Odriozola a en effet joué une très bonne saison l’année dernière lorsque diverses blessures de Carvajal lui ont permis de jouer. Un but et neuf passes décisives ne sont rien à renoncer pour un joueur qui a peu de chances de se mettre en forme.

Comment la présence d’Odriozola pourrait-elle affecter la formation de départ du Bayern Munich maintenant?

La programmation avec Odriozola

En supposant qu’Odriozola rejoigne la formation de départ dans un proche avenir – et toutes les indications suggèrent que c’est précisément pourquoi il a été amené à Munich – nous pouvons nous attendre à le voir commencer à l’arrière droit au lieu de Benjamin Pavard. Pavard, à son tour, reviendra à la défense centrale, où le Bayern lui préfère jouer.

De là, les dominos commencent à tomber: jusqu’à ce que Lucas Hernandez soit prêt à jouer, Pavard peut aligner aux côtés de David Alaba, qui s’est avéré être un excellent leader sur la ligne arrière du Bayern. Cela permet à Alphonso Davies de rester à l’arrière gauche, où il a, franchement, été exceptionnel.

Et alors, quand Hernandez est prêt à jouer? C’est là que les choses deviennent intéressantes. Flick pourrait très bien décider de garder Alaba et Davies là où ils sont. Cela laisserait Hernandez et Pavard en compétition pour le poste restant dans la défense centrale. Ils pourraient également tourner. La défense gagne en flexibilité. Pavard pourrait se retrouver dans le rôle de supersub pour l’arrière droit et le défenseur central, si Hernandez revient de. Alternativement, Flick pourrait restaurer Alaba à l’arrière gauche et jouer ses deux arrières centraux naturels, Hernandez et Pavard avec Odriozola à droite.

Davies pourrait alors être une option sur l’aile gauche, si, disons, Kingsley Coman a besoin d’une pause. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Ivan Perisic, mais il s’est révélé être le parfait professionnel en tant que remplaçant.

Au milieu de terrain, la disponibilité d’Odriozola signifie que Joshua Kimmich ne sera pas appelé à revenir en arrière droit. Sa position au 6 est gravée dans le marbre. Cela crée cependant une sorte de bourrage pour l’autre position dans le milieu de terrain habituel à deux du Bayern. Leon Goretzka et Thiago devraient tous deux continuer à voir de nombreuses minutes. Cependant, le temps de jeu pourrait devenir quelque peu rare pour Corentin Tolisso, dont les performances ont été irrégulières cette saison. Michael Cuisance reste une option de sauvegarde qui continuera de se développer avec la deuxième équipe.

Les perdants du transfert sont avant tout Jérôme Boateng et Javi Martinez. Martinez est déjà le deuxième choix de Flick derrière Boateng. Il ne lui sera pas plus facile de faire son entrée dans l’alignement. Boateng retournera vraisemblablement sur le banc en voyant ce qui est sans aucun doute sa dernière saison en Bavière. Certains experts pensent même que le Bayern pourrait le vendre cet hiver, mais c’est très peu probable. Le Bayern ne veut plus se retrouver à court de profondeur dans la défense centrale, et les salaires élevés de Boateng rendent difficile la recherche d’un prétendant tant qu’il reste sur son contrat actuel.

En somme, Odriozola est la solution parfaite pour atteindre les objectifs de Flick: il est un bon arrière droit avec un plafond potentiellement grand. Il permet à Pavard de jouer en tant que défenseur central ou de reprendre son rôle de remplaçant pour lui-même et Hernandez. Il permet à Kimmich de rester au milieu de terrain. Il donne à Flick le choix plutôt que la nécessité de jouer à Alaba à l’arrière central et à Davies à l’arrière gauche.

Et enfin, Odriozola est au Bayern uniquement en prêt. Le club ne s’est pas engagé à l’acheter et peut décider de la marche à suivre cet été. C’est très important pour les autres objectifs de transfert du club, qui sont une priorité beaucoup plus élevée. Et si et le moment venu cet été, le Real et le Bayern peuvent négocier un accord.