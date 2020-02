Ce que vous devez attendre de votre site et application de paris sportifs

L’industrie du jeu est plus compétitive que jamais. Les commerçants offrent une multitude de marchés passionnants sur vos sports préférés et les promotions ne manquent certainement pas, y compris un bonus de bienvenue.

À quel bookmaker devriez-vous faire confiance avec votre argent de mise et où trouverez-vous le meilleur service? De nombreuses entreprises se présentent comme l’ultime expérience de paris sportifs – offrant des cotes généreuses, des offres spéciales exceptionnelles et le meilleur service client – mais elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Quelles entreprises peuvent être à la hauteur du battage médiatique et qui ne sont guère plus que des promesses vides?

Choisissez judicieusement votre prochain bookmaker

Décider de votre prochain partenaire de paris sportifs n’est pas facile, mais il est essentiel que vous preniez la bonne décision. Faites le bon choix et vous bénéficierez d’une gamme d’avantages et de bonus, y compris le meilleur prix, le remboursement, le prix amélioré, des places supplémentaires dans chaque sens et des paris gratuits. Allez avec le mauvais site et la mauvaise application, cependant, cela pourrait entraver vos chances de profiter de vos paris sportifs.

Ci-dessous, vous trouverez notre guide pratique sur les éléments à surveiller lors du choix de votre prochain bookmaker. Vous devez insister pour que votre bookmaker couvre chacune de ces bases et en offre beaucoup plus. Il peut sembler que vous en demandez beaucoup, mais le monde des paris sportifs est devenu un marché d’acheteurs et vous méritez le meilleur service. Vous devez également viser un bookmaker de confiance et récompensé dans l’industrie des paris.

Offre de bienvenue et offres récurrentes

Toute entreprise de paris sportifs digne de ce nom offre aux nouveaux clients un bonus de bienvenue. Cela sert à deux fins. Il aide le bookmaker à se démarquer de la foule, attirant votre attention avec un bonus accrocheur pour l’inscription. Deuxièmement, il vous permet d’essayer le site Web et l’application mobile, en vous familiarisant avec la mise en page, les fonctions et les marchés sans poser trop de risques pour vos propres fonds de paris. L’utilisation de l’application est facile lorsque vous choisissez le bon bookmaker.

Certains des bonus de bienvenue que vous pouvez vous attendre à trouver chez les principaux bookmakers incluent des paris gratuits, des paris sans risque, des augmentations de prix, des places supplémentaires dans chaque sens et un remboursement pour les paris perdus. Il vaut la peine de lire les termes et conditions attachés à toute offre avant d’accepter, cela vous garantira une bonne compréhension et comment cela fonctionne si vous décrochez un gagnant.

Les meilleurs noms de l’industrie ne se contentent pas de satisfaire de nouveaux clients. Ils s’occupent également de ceux qui sont déjà fidèles à la cause en proposant plusieurs promotions récurrentes. Ceux-ci sont conçus pour vous inciter à revenir sur le site et à stimuler les affaires. Consultez l’onglet promotions pour toutes les promotions disponibles pour les nouveaux clients et les clients existants. Plus c’est mieux ici.

Cotes compétitives

Il ne suffit pas de simplement soutenir la bonne sélection sur votre marché sportif préféré, vous devez le faire à la meilleure cote possible. Un gagnant 10/1 dans les courses de chevaux est génial, mais pas si vous auriez pu avoir le même pari à une cote de 12/1 ou plus simplement en faisant le tour. Faites vos devoirs avant de placer chaque pari pour savoir quels bookmakers offrent les meilleures cotes du marché.

Il existe quelques sites Web de comparaison de prix auxquels on peut faire confiance. Choisissez le marché et la sélection sur lesquels vous souhaitez parier puis visitez le site de comparaison de prix. Vous y verrez toutes les chances offertes par une liste de bookmakers. Le plus généreux sera en gras et c’est le bookmaker avec lequel vous devriez parier. Un prix plus élevé signifie plus d’argent dans votre poche si vous décrochez un gagnant, bien sûr, et cela fera également une différence dans votre bénéfice global pour la saison.

Streaming en direct, paris en jeu et retrait

Vous devez être à la recherche du plus grand nombre de fonctionnalités modernes possibles, telles que la diffusion en direct, les paris en jeu et les retraits. Tous les bookmakers ne proposent pas la diffusion en direct, mais c’est quelque chose qui en vaut la peine. Cette fonctionnalité vous permet de regarder le sport en direct sur votre ordinateur de bureau ou application mobile sans frais supplémentaires en plus de votre mise. Cela comprend toutes les courses de chevaux au Royaume-Uni et en Irlande. Placez simplement votre pari et cliquez sur le lien pour regarder un flux en direct de qualité HD sans mise en mémoire tampon ni temps de chargement frustrants. Ladbrokes dans les paris sur le jeu est l’un des plus habiles pour les utilisateurs de l’industrie et ils couvrent également de nombreux sports sur leur site de streaming en direct.

Les paris cash out sont une autre caractéristique qui a changé à jamais l’industrie du jeu. Lorsque vous placez un pari sportif, vous remarquerez une valeur de retrait ajoutée à votre coupon de pari. Ce sera égal à votre mise en première instance mais augmentera et diminuera en fonction de l’avancement de votre pari. Si vos sélections fonctionnent bien, le retrait en vaut la peine. Les paris cash out ont la capacité de vous voir profiter d’un pari perdu ou de limiter vos dommages en suivant la mauvaise sélection.

Service Clients

Les bookmakers offrant des opportunités de paris 24 heures sur 24 devraient vraiment offrir aux membres un service client 24h / 24 et 7j / 7. Vous voulez autant de canaux de communication que possible, y compris le téléphone, l’e-mail, la poste et le chat en direct.

Il devrait également y avoir une page de questions fréquentes bien remplie avec une liste de questions possibles avec des réponses détaillées jointes. Cela vous aide à dépanner sans avoir besoin de contacter le service client et accélère le processus pour toutes les personnes concernées. Gardez à l’esprit tous les points soulevés dans cet article lorsque vous décidez de votre prochain bookmaker.