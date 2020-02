Ce qui attend Adebayor: Olympia pourrait gagner des points grâce au «bureau»

Olimpia du Paraguay a fait la une des journaux la semaine dernière pour l’embauche Emmanuel Adebayor. Le club paraguayen a cassé le marché des passes et est parvenu à un accord pour ajouter aux Togolais, qui ont joué dans Manchester City, Real Madrid et Tottenham, entre autres clubs.

En attendant l’arrivée de l’Africain, le club paraguayen a perdu 4-2 contre Guaraní pour une nouvelle date du championnat local. Cependant, il y avait une situation qui a attiré l’attention et Olympia pourrait réclamer les points grâce au célèbre «bureau».

Que s’est-il passé? Gustavo Costas a utilisé six étrangers pendant le match, lorsque la limite stipulée par la ligue est de cinq. L’entraîneur argentin a fait la une des journaux à Guaraní pour les Argentins Gaspar Servio, Fernando Barrientos et Bautista Merlini, l’Uruguayen Rodrigo Fernández Cedrés et le Colombien Jhohan Romaña; et dans la seconde moitié, il a mis Nicolas Manna.

À un moment donné, Guaraní avait six étrangers ensemble en même temps et pour cette raison, il pourrait perdre les points au doyen. “Olympia est trop grande pour gagner un match au bureau. Je veux juste parler du football. Pour le reste, ce sont les avocats “, a déclaré Costas après le match. Vont-ils passer?