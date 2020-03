Ce qui fait un club: 19 photos pour expliquer l’essence d’Arsenal

Lectures rapides

Où est cette chose que vous appelez, L’Arsenal?

Ou pour le reste d’entre nous, “Où est cette chose que vous appelez,” L’Arsenal “?” C’était bien de demander en français parce que l’Arsenal de mon époque avait un certain fanfaron gaulois. Quand Arsene Wenger est entré dans sa foulée, ses équipes ont apporté une véritable verve à cette petite enclave branchée du nord de Londres.

L’équipe Invincibles était composée de partout dans le monde mais a embrassé l’ancien art déco Highbury. Ils l’ont fait à nouveau basculer parmi les terrasses trop chères du nord de Londres. Ils ont pris l’ambiance du Londres multiculturel moderne. Bon club, bon endroit, bon moment. C’était le football en toute liberté.

Ils ont été, pour moi, les victimes de leur propre succès. Ce joli petit terrain dans la banlieue branchée était trop petit. La joie de vivre a été remplacée par la froide réalité des paiements hypothécaires sur la nouvelle gaffe brillante.

Monsieur Wenger est resté, motivé par le défi d’acheter des jeunes et de rêver grand, mais les joueurs seniors ont cherché leurs trophées ailleurs.

J’ai parlé à des amis d’Arsenal lorsque j’ai compilé cette galerie et leur ai demandé leur point de vue sur Arsenal.

L’un d’eux a déclaré: «Imaginez que vous trouviez ce petit café caché. Il est dirigé par un mec français qui est cool comme f *** et le café cogne. Vous vous sentez bien que vous le soutenez et que vous faites partie de son succès. Tu reviens.

«Puis un jour, le café se vend à Starbucks et ils prennent de plus grands locaux en bas de la route. Le même gars français le dirige et le café est toujours assez bon. Cela semble un peu familier, mais ce n’est tout simplement pas la même chose. »

L’Arsenal moderne est né. Voici….

(1) Tube

Nous devrions probablement arrêter cette galerie ici. Nous avons un gagnant. Est-ce quelque chose de plus cool que d’avoir votre propre arrêt de tube?

La police, le cercle rouge, la barre bleue, le fond vert pois, c’est Londres sans effort.

Je pense que ce signe est la première et la dernière chose que la plupart des fans voient lorsqu’ils visitent Arsenal. Ce n’est même pas un nom de lieu, mais qui s’en soucie? (Spurs, probablement). Il donne le ton à toute l’expérience. C’est la royauté londonienne que vous franchissez.

(2) Arsenal, Paris

Nous sortons donc du tube et demandons: «Sommes-nous toujours à Londres?» Regardez où Arsenal vit! Vous ne pouvez pas prendre cette photo en dehors d’Anfield ou d’Old Trafford. Imprégnez-vous-en.

(3) Au coin de Gillespie et Avenell

C’est le territoire de Nick Hornby. Quand j’ai visité Highbury pour la première fois, je suis sorti du métro et je me suis retrouvé à dire “Oh, il y a l’Avenell Road”, je ne l’ai su qu’en lisant Fever Pitch, mais il avait une qualité mystique.

Cela n’a jamais été ma terre natale, mais pour avoir vu ces rues étroites pleines de la vôtre, je me suis senti vraiment bien. Le chippy du coin était sans aucun doute merveilleux à cinq heures moins le quart.

(4) Stand Art Déco Est

Est-ce la fenêtre à laquelle Ian Wright avait l’habitude de traîner? J’espère que oui, sinon je n’ai aucune excuse pour regarder dans un appartement de pauvre type pendant 20 minutes.

Vous pouvez toujours monter à travers les portes principales du grand vieux stand Est et dans les salles de marbre. Ce n’est peut-être plus que pour un réchauffement à plat chez vos amis, mais imaginez ceux qui ont marché avant vous.

Contrairement à presque tous les autres clubs, le passé d’Arsenal vit et respire à côté de leur avenir. Tant que c’est le cas, les Émirats me ressembleront toujours. C’est comme visiter le musée puis voir l’équipe jouer dans la boutique de cadeaux.

Dieu merci, ce vieux stand a été répertorié. Il s’agit peut-être d’appartements à la mode, mais sa façade est toujours protégée.

(5) Banlieue

Ils ne les construisent plus comme ça. Caché, clignote et tu vas le manquer. Un petit havre parmi les rues bondées. Sortez du trottoir, franchissez les portes rouge vif et continuez jusqu’au rectangle vert le plus parfait que vous n’aurez jamais vu.

(6) Appeler Dave

Dave est votre homme pour Norwich. Vous pouvez avoir la plus grande base de fans que vous souhaitez. Vous pouvez être suivi par des millions de personnes sur Twitter et vendre des chemises à gogo, mais qui chantera pour vous à Carrow Road? Dave et la cargaison qu’il y emmène.

Vous pourriez être en direct à la télévision dans 17 pays différents, mais vous ne devriez jamais oublier Dave.

(sept) Tour rouge ici



Ces portes. Merveilleux n’est-ce pas? Voici Arsenal. Rouge, traditionnel et juste un peu fantaisie. Un simple carré de métal ne ferait jamais l’affaire des supporters du club de la Banque d’Angleterre.

(8) 25 ans

On m’a dit une fois d’éviter de manger dans tout établissement qui a des photos de sa nourriture sur son menu. Vingt-cinq ans ne peuvent cependant pas être un coup de chance. Nous sommes loin des hamburgers gastronomiques et des chips artisanales que vous obtenez maintenant dans les Émirats.

Ce n’est pas une mauvaise chose dans mon livre.

(9) Marcher dans le pays des merveilles de Bergkamp

Et le gagnant de l’autocollant de ventilateur le mieux placé va à … celui-ci.

Il y a un commentaire prétentieux sur l’attente de l’homme vert en marchant dans le pays des merveilles de Bergkamp caché quelque part. Ce gars était le catalyseur. Le premier grand joueur étranger à venir à Arsenal.

N’oubliez pas que c’est Bruce Rioch qui l’a signé, avant Wenger. Il a fourni le fanfaron, l’éclat facile à vivre que d’autres ont suivi. Il a également apporté le professionnalisme continental. Arsène avait un esprit semblable à son arrivée. Si seulement il aurait pris l’avion pour les sanglantes nuits de Ligue des Champions.

(10) Remplissage de la fenêtre

Là, elle souffle. Juste à côté de la ligne principale de la côte est. L’avenir est là et c’est énorme. 60 000 sièges, brillants et neufs. Il remplit les fenêtres sans aucun problème. Pas de cachettes maintenant.

(11) Santé et sécurité devenues folles

Les Émirats ont été construits sur une île piétonne. L’opportunité de photo parfaite peut être obtenue depuis le rond-point où le monde réel s’arrête et Arsenal Land commence. Il y a deux canons qui pleurent pour être dansés et tombés, à la manière de Stuart McCall.

J’ai décidé que le petit panneau sur le côté en faisait une meilleure photo. Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

(12) Fin de l’horloge à dix ou trois heures



Les Émirats sont un exploit d’ingénierie et de conception. 60 000 personnes avec une vue parfaite sur l’action. C’est une belle chose. Imposant et accueillant à la fois. Parfois, la lumière le capture parfaitement.

Arsenal savait que leur maison devait être emblématique si elle voulait rendre justice à leur héritage de Highbury. Ils n’ont pas seulement construit une installation fonctionnelle, ils ont construit un monument. Des générations de fans ne l’auraient pas autrement.

(13) Henry

Je suis un garçon chanceux. J’ai vu mes héros jouer de mes propres yeux: Zidane, Giggs, Scholes, Messi, Glen Little (qui se moquait du dos?).

Pourtant, pour tous mes héros, il n’y a qu’une seule chemise accrochée au mur à This Is My Love HQ et elle appartenait à ce type. Quand j’ai vu la statue de Thierry Henry, j’ai eu une crise de mortalité. Il est le premier joueur que je considère comme mon contemporain qui a été immortalisé en bronze.

Au début, je pensais que c’était un signe que j’étais vieux. Ce n’était pas, c’était simplement un signe de la qualité de ce mec. Il a rendu les records d’Arsenal faciles à regarder parce qu’il était absolument injouable. La place permanente dans le mobilier du club est largement méritée.

(14) Né rouge

Juste une jolie photo et complètement accidentelle. Ce petit n’a vraiment pas le choix du club de football. Maman, si tu vois ça et que tu veux une impression, contacte-nous. Vous pouvez le retirer si le petit ne demande jamais une chemise Harry Kane.

(15) Tartes bourgeoises



Ah, le football moderne. “J’aurai un Dennis Bergkamp avec des jetons.” C’est un jambon au poulet et une tarte aux poireaux pour vous et moi. Peut-être que le Néerlandais non volant était partisan d’un peu de camouflage?

C’est là que les anciens et les nouveaux Arsenaux entrent en collision, et cela crée un véritable sentiment de l’endroit où se trouve le club moderne. Ce n’est peut-être qu’à quelques mètres du Gillespie Road Chippy qui a tout vu, mais il est à des millions de kilomètres à bien des égards. Ne me lancez pas sur la gamme Vieira-tarian.

(16) Sur ce terrain

J’ai vu tant de choses merveilleuses se produire sur ce rectangle de terre. Il reste un petit havre pour ceux qui ont la chance d’y avoir accès. Le nord de Londres est loin quand vous pique-niquez dans la bouche de but de la rive nord.

Nous remercions Arsenal d’avoir laissé une vue claire de l’emplacement du terrain et de ne pas l’avoir rempli d’appartements. J’ai été de ceux qui ont eu la chance de profiter de temps en temps du jardin de terrain. Je ne peux pas m’empêcher de recréer, Phoenix du style Flames, les grands moments qui se sont passés ici.

Bien qu’il soit facile de pleurer la perte de l’un des sites de football les plus charismatiques du monde, il vaut mieux être reconnaissant qu’il soit toujours là pour les générations futures. Cela ne semble ni meilleur ni pire maintenant, juste différent.

(17) Maison de Highbury Hill



Tranquillement dans une petite rue. Subtil, discret. Qui a encore joué ici?

(18) Poser un marqueur



Je l’ai appelé ainsi parce que c’est une vraie déclaration. Cela peut ressembler à une œuvre d’art moderne, mais c’est aussi fonctionnel. C’est là que les rues secondaires se terminent et vous entrez dans l’île des Émirats.

Cette photo montre la barrière, la ligne que vous franchissez, au-delà de laquelle tout est nouvel Arsenal. C’est symbolique. Vous quittez l’ancienne ère de Highbury lorsque vous franchissez cette ligne blanche. Nouvelle police d’entreprise bien sûr.

(19) Nuit d’Islington

C’était ma dernière photo lors de ma dernière visite. Marcher loin de Highbury et des Émirats pour le train vers le nord. Ne vous y trompez pas, Arsenal gagne à mélanger le moderne et le traditionnel.

Bien que je puisse me préparer pour un autre voyage à Highbury sous les lumières, les Émirats sont un terrain magnifique, créant sa propre histoire, un match à la fois. Oh, et ils ont également remboursé l’hypothèque maintenant.

Par c’est mon amour

Plus d’Arsenal

Une célébration des brillants Invincibles d’Arsenal – Le métatarse brisé

Pouvez-vous nommer les 30 meilleurs buteurs d’Arsenal dans l’histoire de la Premier League?

Un hommage à Dennis Bergkamp, ​​légende d’Arsenal et génie ultime du football

Ce qui fait un club: 21 photos qui expliquent l’essence d’Arsenal