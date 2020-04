“Ce qui se passe nous affecte émotionnellement” »Presse

Mardi 07 avril 2020

L’ancien défenseur de l’équipe chilienne faisait partie d’El Show de Prensaf Fútbol, ​​où il a parlé de la situation actuelle concernant le coronavirus. En outre, il a fait une critique divertissante à la fois pour sa carrière de footballeur et pour son statut actuel de directeur de Rodelindo Román de Arturo Vidal.

Dans une nouvelle édition de The Soccer Press Show, nous avons eu la présence d’un éminent interviewé. L’ex-défenseur de l’équipe chilienne Pablo Contreras, s’est entretenu avec nos conterulios et a abordé divers sujets, actuels et tout au long de sa carrière en Europe et en Australie.

Concernant la situation vécue avec le coronavirus, Contreras a affirmé que «ce qui se passe nous affecte tous émotionnellement. Nous avons terminé une année difficile sur le plan social et nous en avons entamé une autre difficile dans le monde entier. Je vis avec mon fils et j’ai de la chance qu’il soit admis les jours correspondants, mais il y a bien des parents qui doivent aller travailler et peuvent infecter leurs enfants. »

La carrière de Pablo Contreras a été liée à l’Australie par deux événements spécifiques. D’abord, puisqu’il faisait partie de l’équipe qui a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Sydney 2000. Et puis, en raison de sa retraite à Melbourne Victory dans ce pays. A propos de cette dernière expérience, il a déclaré qu ‘«en Australie, elle se pratique dans les parcs publics. Mes collègues ont dû être surpris de voir qu’après chaque formation, 200 ou 250 personnes m’attendaient. Ils m’ont donné des livres et ils m’ont dit “nous ne nous sommes pas vus depuis 14 ans”. “

Interrogé sur les temps forts de sa carrière, l’ancien joueur de Colo Colo a admis que “être champion de Colo Colo après mes débuts, ’97 et ’98; Jouer la Copa América en 99 ‘et mes deux premières années à Monaco et les six années suivantes au Celta sont mes meilleurs moments, de très bons souvenirs. “

Au cours de sa carrière dans la «Roja», où il a joué 67 matchs, il a déclaré que «en raison de facteurs externes, tels que l’indiscipline, nous ne pouvions pas faire plus. La génération de joueurs de Sidney 2000 était un très bon groupe, mais nous ne pouvions pas faire plus pour l’équipe nationale. »

Dans le même esprit, il a eu le temps de partager une anecdote sur le processus Marcelo Bielsa. «Un jour, nous avons dit au professeur Bonini que nous étions fatigués de l’entraînement, afin qu’il puisse le dire à Marcelo. Mais quand Bielsa s’est approché, il a commencé à nous demander un par un si nous étions fatigués. Nous avons tous dit non. Bonini nous a dit qu’il ne parlerait plus jamais pour nous parce que nous étions de la merde de merde “, a déclaré l’ancien sélectionné.

Concernant les problèmes actuels, Contreras avait des mots pour le processus de Gualberto Jara sous Colo Colo, disant que «la chose la plus correcte serait que Gualberto continue de diriger le club parce qu’il le connaît, il connaît l’équipe de jeunes. À Colo Colo, ils choisissaient trois techniciens aux caractéristiques très différentes, ils ne sont pas d’accord. “

En outre, en parlant de son expérience dans le domaine administratif de Rodelindo Román, Contreras a déclaré que «cela m’a aidé à acquérir de l’expérience. Je me projette dans le football. J’aimerais travailler dans le football professionnel. J’ai un réseau de contacts au service des clubs. »

Enfin, il a eu des mots pour décrire les relations et les liens qu’il a tissés grâce au football. “J’ai une relation formidable et nous discutons chaque semaine avec‘ Pibe ’Valderrama, avec‘ Chino ’Recoba. J’envoie mes bonnes vibrations à Marcelo Gallardo chaque fois qu’il réussit. Avec «Rafa» Márquez, j’étais à ses adieux il y a 4 ou 5 mois », a-t-il déclaré.