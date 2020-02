“Ce qu’il a fait est scandaleux”

Christophe Dugarry attaqué difficile à Kylian Mbappé pour la controverse pour son changement lors du dernier match du PSG contre Montpellier (5-0), dans son programme de Radio Montecarlo (RMC) «Team Duga».

02/03/2020

À 21:13

CET

SPORT.es

“Quand j’ai vu Mbappé faire ça, je me suis honnêtement effondré. Je me suis dit ‘ce n’est pas possible, il ne fera pas ça’. Je pensais qu’il avait compris, mais je suis déçu, car c’est un enfant qui nous explique à tous qu’il est incroyablement beaucoup plus mûr que les autres et nous a fait sentir qu’il était un enfant gâté et pourri “il a fait valoir Dugarry attaquer le comportement injustifiable de Mbappé vers son entraîneur, Thomas Tuchel, Le saisissant et le critiquant pour avoir été remplacé par Mauro Icardi, à la 68e minute et avec 5-0 au tableau d’affichage.

L’ancien joueur du Barça (1997 – 1998) a critiqué la L’attitude de Mbappé envers Tuchel dans la dernière ligne droite du match, quand il a été remplacé: “Ça fait vraiment mal de voir ça, parce que je l’ai trouvé très irrespectueux envers Tuchel et ses compagnons Cavani et Icardi. Cavani est au PSG depuis dix ans et 200 buts et n’est plus traité comme avant, mais ne dit jamais rien. C’est tout simplement scandaleux ce qu’a fait Mbappé, car il y en a d’autres qui méritent de jouer “.