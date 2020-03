Ce qu’un joueur de 45 millions de livres a dit à son agent au milieu des loups, l’intérêt d’Everton – HITC

Everton et Wolverhampton Wanderers seraient intéressés par James Rodriguez du Real Madrid.

Selon Defensa Central, l’attaquant du Real Madrid James Rodriguez a dit à son agent de lui trouver un nouveau club, avec Everton et Wolverhampton Wanderers intéressés par lui.

Il a été signalé que les géants espagnols et européens de Madrid veulent 50 millions d’euros (45,41 millions de livres sterling) comme frais de transfert pour Rodriguez, qui peut fonctionner comme milieu de terrain offensif ou comme ailier.

Bien qu’Everton et Wolves soient intéressés à obtenir les services de Colombia International cet été, ils ne paieront pas ce montant, selon le rapport.

L’homme de 28 ans veut quitter Madrid et a dit à son agent de lui trouver un club, a-t-on affirmé.

Statistiques

Selon WhoScored, Rodriguez a effectué quatre départs et trois apparitions de remplacement en Liga pour Madrid jusqu’à présent cette saison, marquant un but et fournissant une aide dans le processus.

L’attaquant a également joué 81 minutes en Ligue des champions pour Los Blancos cette campagne, selon WhoScored.

Madrid est actuellement deuxième de la Liga avec 56 points en 27 matches, deux points derrière ses rivaux amers et le leader de Barcelone.

