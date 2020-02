“Ce sera excitant. A Castellammare de bons souvenirs”

Simone Simeri, attaquant né en 1993 de Barisera de retour dimanche au stade “Romeo Menti” de Castellammare, où lors de la saison 2017/18 il s’est consacré aux professionnels avec le Juve Stabia (11 buts dans le groupe C de Serie C).

La pointe napolitaine y fera face aux coqs Cavese, qui conteste cette saison ses réunions à l’usine de Stabiese, en raison des travaux qui affectent la “Simonetta Lamberti”. Après cette saison avec les guêpes, à l’époque détenue par Novara, Simeri avait attiré l’attention de la nouvelle De Laurentiis Bari, qui avec une super offre a fait exploser le joueur in extremis juste à la Juve Stabia.

L’intérêt des guêpes qui sont revenues vivantes l’été dernier malgré la promotion en Serie B, mais les rouges et blancs ont voulu se concentrer à nouveau sur Simeri, qui après une première partie de saison à l’ombre est arrivé en haut des hiérarchies de l’excellent département offensif des Pouilles, avec 9 buts signés en 23 apparitions, également assaisonné de 6 assist.

S’adressant aux chaînes officielles du club en vue du prochain match, Simeri a également évoqué sa relation avec le maillot de la Juventus Stabia, soulignant son importance au cours de sa carrière:

«Contre Cavese, nous reviendrons jouer dans ma Campanie, dans un stade qui rappelle de bons souvenirs pour moi et ma carrière; ce sera certainement une émotion particulière de revenir dans ce domaine. Ce sera un match important, on joue beaucoup, comme tous les dimanches. Le but? Ceux qui me connaissent savent que pour moi il y a d’abord l’équipe, le groupe; le but ou le double chiffre n’est pas une obsession mais, comme tout attaquant, je vis pour le but. Cela ne m’affecte certainement pas sur le terrain. Le renouvellement? Comme la saison avait commencé, je n’aurais jamais dit que nous pourrions en parler, j’en suis fier, c’est une victoire; Je ne pense qu’à bien faire sur le terrain, mais cela me rend certainement très heureux, car je suis heureux d’entendre la grande affection que les fans de Bari me montrent chaque jour. “

Simone Simeri ph S.S.C. Bari