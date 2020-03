Ce sera la bataille pour la présidence de la FEF

Une fois la CDD au nom de son secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, a autorisé ce vendredi l’avance électorale; maintenant démarrer le compte à rebours pour rencontrer la figure qui préside le RFEF au cours des quatre prochaines années.

03/07/2020 à 11:39

CET

Un processus électoral qui n’a peut-être même pas d’opposant depuis La candidature d’Iker Casillas évalue l’option de ne pas se présenter compte tenu de ce scénario approuvé par le Conseil supérieur des sports. L’explication de cette réflexion est très simple.

Maintenant, le RFEF, une fois qu’il a le OK qu’il réclamait du gouvernement, doit convoquer son conseil d’administration de sorte qu’au début de cette semaine prochaine de l’approbation à l’avance électorale. Quelque chose qui ne devrait pas être plus tard ce mardi ou mercredi prochain.

Une fois ce Conseil tenu, ce même jour est considéré comme le début du processus électoral fédéral qui a son moment clé dans les élections des représentants à l’Assemblée. Selon le calendrier sur la page RFEF, cela aurait lieu après 62 jours de procédure, mi-mai. Très proche du 15 de ce mois si tout se passe comme prévu.

Ce qui se passe, c’est que le même calendrier défini dans 118 jours pour l’élection du président, chose irréalisable selon les dates auxquelles nous nous trouvons et compte tenu du début de l’Eurocup du 12 juin.

Cela nous amènerait au RFEF à récupérer le calendrier alternatif publié à l’époque qui fixe la date de l’élection des membres de l’Assemblée à 51 jours et à 80 jours l’élection du président. Sauf si le RFEF présente maintenant une autre nouvelle option de calendrier.

Dans ce scénario les élections à l’Assemblée se tiendraient début mai et celles correspondant au président et à la commission déléguée dans les premiers jours de juin. Ces dates seront précisées au moment où le RFEF décrète le début de la procédure électorale.

Eh bien, contrairement à une élection générale, la clé réside dans la composition de l’Assemblée générale. Dans les représentants qui parviennent à placer les candidats dans leur composition finale de 139 membres répartis dans les 19 présidents de territoire, les 49 clubs (20 professionnels et 29 de deuxième division B et troisième), les 32 footballeurs (13 professionnels et 19 amateurs), les 11 arbitres, 16 entraîneurs (6 professionnels du football et 10 non professionnels) et les 12 représentants du futsal (5 clubs, 4 footballeurs, 2 entraîneurs et un arbitre). Ce même jour, on saura, sous surprise, qui a remporté les élections.

La grande bataille, si Iker Casillas continue enfin, ce sera dans les joueurs et les clubs, comme on vous l’a dit dans SPORT.

Dans les 19 territoires, initialement la grande majorité soutient Luis Rubiales bien qu’Iker Casillas aurait déjà le soutien de cinq d’entre eux où seraient Castilla la Mancha, Castilla León, Madrid, la Galice et les particularités du Pays Basque et des îles Canaries.

Dans la section des clubs, à défaut de connaître la composition à l’Assemblée, les professionnels soutiendraient Iker (20 clubs) et le travail est d’essayer de gagner le soutien des non-professionnels où l’ancien gardien du Real Madrid, s’il se présente enfin , sera soutenu par Proliga.

C’est dans la section joueurs où se trouve également la clé et ici l’AFE joue un rôle essentiel dans la capture des voix en faveur d’Iker Casillas et contre Luis Rubiales, qui a le soutien de sa direction ces deux dernières années.

Les arbitres, sauf surprise, s’inclineront en faveur de l’actuel président; Le domaine des entraîneurs est un mystère dans la répartition finale de ses 16 représentants où, si Luis Enrique et son équipe réussissaient enfin à être là, l’actuel président gagnerait des voix. Et puis il y a le monde du futsal où, dans le scénario actuel de confrontation entre le RFEF et le LNFS, on devrait voir comment se répartit le vote.

Ce sera dans les prochains jours quand nous saurons si cette procédure se poursuit avec les deux candidats. Un bon thermomètre sera la décision adoptée par Iker Casillas d’assister à la réunion prévue après-demain avec le secrétaire d’État aux Sports. Rencontre demandée par l’ancien gardien de but avant de connaître l’avance d’hier.

Sa présence dans le CSD serait le reflet qu’il souhaite présenter au combat. Quelque chose que beaucoup de gens connaissent le travail de son équipe et qui ne doutent pas qu’il le fera. Nous verrons s’il accepte enfin de faire face à Luis Rubiales, président actuel, et un grand candidat pour pouvoir endosser son administration pendant quatre ans de plus.