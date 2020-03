Ce sera la réduction de salaire de Cristiano Ronaldo

Cet après-midi, il a été officialisé que la Juventus et ses joueurs ont conclu un accord pour une réduction de salaire, causée par la pandémie de coronavirus qui affecte tout le monde, y compris les sports. Un accord où les tarifs pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 seront réduits, et cela va supposer des effets positifs pour la “vecchia Signora” d’environ 90 millions d’euros.

Et l’un des joueurs qui verra son salaire baisser est Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus, qui est l’un des joueurs qui reçoit le plus d’argent salarial sur toute la scène internationale, a donné au capitaine Giorgio Chiellini le “ ok ” dans les négociations avec le club, et va baisser son salaire de 3,8 millions d’euros, selon le journal italien Tuttosport. Autrement dit, l’ancien joueur du Real Madrid collectera 27 millions au lieu des 31 qu’il a signés par saison.

Cristiano facturera 38 millions de moins | EFE

Les poids lourds des vestiaires, comme lui Cristiano Ronaldo, en plus de joueurs comme Buffon ou Bonucci, ont été essentiels pour parvenir à un accord avec le président de l’entité italienne et convaincre le reste du personnel.

Cristiano Ronaldo reste confiné à Madère (Portugal), au lieu de Turin car il s’est rendu dans son pays natal quelques jours auparavant pour accompagner sa mère après avoir subi un AVC. Là, il continue à travailler pour ne pas perdre de forme, comme il l’a enseigné dans ses profils officiels sur les réseaux sociaux.