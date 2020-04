Ce sera le remodelage de la Bombonera

16/04/2020

SPORT.ES

La capacité actuelle de La Bombonera, le stade où Boca Juniors joue ses matchs à domicile, est de 54 000 spectateurs. À la fin de l’année, la capacité passera à 57 000. C’est le premier objectif du remodelage que le club xeneize a prévu et que le journal argentin ‘Olé’ rapporte exclusivement.

“Ce doit être une erreur de glisser-déposer de Wikipédia, mais la Bombonera que nous avons reçue avec 54 000 et nous atteindrons 57 000 en décembre”, a assuré au journal de Buenos Aires le leader et architecte, Carlos Navarro, qui est le bras droit du président du club, Jorge Amor Ameal, et qui gère également le projet Bombonera 360 depuis sa création.

Le stade gagnera un plus grand potentiel pour un afflux de fans grâce à la suppression des acryliques du secteur L, ce qui a pratiquement annulé la vision des premières lignes. Il est également prévu de gagner des places dans la zone tribune. Les prochaines étapes pour ajouter des places supplémentaires seront la construction de nouvelles structures en ce qui concerne les box, à la fois dans le VIP et dans les plus abordables.

Mais la chose ne s’arrête pas là car, également dans ses déclarations à ‘Olé’, Navarro assure que “nous allons profiter pour effectuer un remodelage de pièces puis agrandir. Nous avons reçu un stade sans entretien, dans un état de négligence et peu d’investissement. Ces derniers temps, les choses visuelles et non élémentaires se sont améliorées, comme les installations électriques et sanitaires, qui ne sont pas visibles. La situation était très mauvaise. Par exemple, lorsque nous avons peint l’extérieur, tous les câbles qui sont sortis ont commencé à se montrer. “

Le club prévoit d’acheter des terrains adjacents pour faciliter la mise en œuvre de la Bombonera, qui, dans sa phase finale, prévoit d’avoir une capacité pouvant même atteindre 80 000 spectateurs. “Aujourd’hui, c’est le plus beau stade du monde, mais lorsque nous l’achèverons et atteindrons 78 000, il disposera également d’une technologie équivalente à celle des meilleurs stades du monde.”