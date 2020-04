Ce sera l’entraînement militaire de Heung-min Son | Football trivia

Depuis que le football s’est arrêté dans le monde, l’attaquant coréen Heung-min Son a décidé de se rendre disponible pour son pays et de payer une dette qu’il avait: un service militaire complet. Cependant, en raison de la quarantaine des coronavirus, l’attaquant de Tottenham Hotspur est isolé avec ses parents, donc jusqu’au 20 avril, il comparaîtrait devant l’armée.

Après avoir quitté la maison de son père, Son devra passer plusieurs tests, certains plus exigeants que d’autres, et effectuer au moins trois semaines de service militaire. Le premier sacrifice de l’attaquant sera dans son style, car il devra enlever ses cheveux et se raser.

Mais ce n’est rien, car les tests militaires seront difficiles et Son n’aura pas besoin de pré-saison, car il arrivera fort en Angleterre au retour de la Premier League, et il aura plutôt besoin de repos.

Et parce qu’il est une star de l’équipe sud-coréenne, Heung-min Son passera des emplois comme tout citoyen coréen, lorsqu’il rejoindra la base militaire de l’île de Jeju. Là, il recevra son uniforme et une équipe de campagne qui pèse 40 kilos; De cette façon, vous devrez endurer 30 kilomètres de marche.

De plus, Son devra être exposé à une formation chimique dans une chambre à gaz lacrymogène. Ce sera aussi dans des exercices de guerre, avec des armes à feu, et dans des tests de tir.