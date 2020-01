“Ce sera une fierté de marcher à Wembley” »Football Press

Mardi 28 janvier 2020

L’entraîneur d’Aston Villa, Dean Smith, a évoqué la victoire de son équipe 2-1 sur Leicester en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Le stratège était excité et a exprimé sa joie de pouvoir atteindre la finale qu’ils joueront à Wembley contre l’un des Manchester.

L’entraîneur d’Aston Villa, Dean Smith, a exprimé ses impressions sur le match revanche des demi-finales de la Coupe de la Ligue au cours desquelles ils ont battu Leicester City 2-1. Le stratège «méchant» a avoué son émotion et anticipé ce qui sera la finale à Wembley. L’ensemble de la ville de Birmingham, attend son rival du vainqueur du derby de Manchester.

Smith a avoué que le but de Matt Trézéguet en 93 ′ était un soulagement et en même temps une rafale pour les «lions». «Je me suis certainement laissé emporter par le but. Au moment où le ballon était en l’air, il y avait un peu d’excitation de tout le monde et dans le but, l’endroit a explosé », a déclaré le stratège après le match.

À son tour, l’ancien défenseur central anglais, a anticipé ce que sera pour lui en tant que directeur technique la finale qu’ils auront à Wembley pour cet événement. «Nous irons pour la victoire à mort comme nous l’avons fait aujourd’hui. Je serai très fier de marcher avec cette équipe à travers Wembley », a déclaré Smith.

Aston Villa attend que son adversaire lui fasse face dans le scénario mythique du football anglais. Manchester United et Manchester City s’affronteront dans l’autre phase des demi-finales, qui se jouera mercredi (29/01) à 16 h 45 depuis le Chili continental, où les «citoyens» auront la première option pour aller de l’avant.