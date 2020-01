Ce serait la nouvelle Ligue des Champions depuis 2021

Selon les informations du Times, l’UEFA envisage de mettre en place une deuxième phase de groupes en Ligue des champions pour augmenter le nombre de matches de cette compétition.

Une nouvelle formule pour la Ligue des champions? Selon «The Times», quatre matchs pourraient être ajoutés au déroulé de la compétition https://t.co/yDt6wWrrdc pic.twitter.com/7mL0D6cXht

Le même journal indique qu’il y aurait un consensus entre l’UEFA et l’Association des clubs européens (ECA) pour que la compétition augmente son nombre de matchs avec la création de ce nouveau tour.

Cela signifierait qu’une équipe finaliste jouerait 17 réunions (six de la première phase de groupes, six de la deuxième, deux quarts de finale, deux demi-finales et la finale) au lieu de 13 qui a joué jusqu’à présent (six de la phase de groupes, deux des huitièmes de finale, deux des quarts de finale, les demi-finales et la finale).

Revenir à un ancien format

Le différend d’une deuxième phase de groupes ne serait pas étrange en Ligue des champions, puisque de 1999 à 2002 Un deuxième tour a été inclus parmi les 16 meilleures équipes de chaque saison. Les deux meilleurs de chaque groupe se sont qualifiés pour les quarts de finale.