Ce soir, Chris Sutton réagit aux résultats des Rangers et des Celtic – HITC

Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont perdu à Ibrox, tandis que le Celtic a fait match nul.

L’entraîneur des Rangers Steven Gerrard



Chris Sutton s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction à la défaite des Rangers de Steven Gerrard et au match nul pour le Celtic ce soir.

Les Rangers ont subi une défaite 1-0 aux mains du Hamilton Academical à Ibrox en Scottish Premiership.

David Moyo a marqué le seul but du match à Glasgow en 56 minutes, alors que le Gers a subi un autre résultat décevant sur le front intérieur.

Pendant ce temps, le Celtic a joué un match nul 2-2 avec Livingston loin de chez lui ce soir.

Les résultats signifient que les Hoops ont désormais jusqu’à 13 points d’avance sur les deuxièmes et amers rivaux Rangers de Old Firm en tête du classement, bien que le Gers ait un match en main.

L’ancien attaquant du Celtic Sutton s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction aux résultats des Rangers et des matchs du Celtic ce soir, et a donné son avis sur la course au titre.

Fin de la course au titre?

Même si les Rangers gagnent leur match en mains, ils seront toujours assez loin derrière le Celtic au classement, et il semble de plus en plus probable que l’équipe de Neil Lennon remportera le championnat cette saison.

