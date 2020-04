Ce sont les équipes espagnoles qui iraient en Ligue des champions si le coefficient UEFA était appliqué

Hier, la réunion de l’UEFA avec les secrétaires généraux des 55 associations membres a eu lieu. L’un des problèmes qui était sur la table concernait les qualifications des équipes pour disputer les compétitions européennes la saison prochaine. En règle générale, les équipes invitées par les fédérations nationales en fonction de leurs mérites sportifs s’affrontent en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Dans cette ligne se trouve la mesure adoptée par le RFEF la semaine dernière en commission des délégués concernant les six premiers qui sont dans le classement lorsque l’UEFA demande ce classement. Mais l’option qui est directement l’UEFA elle-même a également été abandonnée hier; étant donné que de nombreux championnats n’auront pas pris fin ou n’auront pas été annulés comme c’est le cas en Ligue hollandaise, celui qui décide. Et ici, le coefficient européen des clubs pourrait prévaloir du fait de leur participation aux compétitions européennes. Un sujet qui sera débattu demain jeudi au sein de son comité exécutif.

22/04/2020

14:03

CEST

Ramon Fuentes

Nous verrons pourquoi, le cas échéant, et si ce critère de coefficient était appliqué dans toutes les ligues, cela provoquerait un véritable tremblement de terre en ligue espagnole.

Le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Barcelone et Séville iraient aux Champions

Si l’UEFA adoptait cette décision, trois des quatre équipes qui occupent actuellement ce poste iraient en Ligue des champions: Barcelone, le Real Madrid et Séville. Le quatrième deviendrait l’Atlético de Madrid, laissant la Real Sociedad hors des champions et des compétitions européennes.

Dimanche dernier, nous comptions déjà sur SPORT Comment était ce classement actuellement mené par trois équipes espagnoles: le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et Barcelone. Quant à l’équipe du Barça, et ayant le match du deuxième tour en attente, elle est actuellement la troisième meilleure équipe d’Europe en coefficient cette saison avec 20 000 points surpassés seulement par l’Atlético de Madrid (21 000) et Manchester City également avec les mêmes points. Il est frappant de constater que le Real Madrid cette saison n’ajoute que 17 000 points et que Liverpool, l’actuel champion d’Europe et déjà éliminé pour l’actuel, reste à 18 000 points. Dans le calcul total des cinq dernières saisons, le Real Madrid est en tête de ce classement avec 134 000, suivi par l’Atlético de Madrid avec 126 000 points et l’équipe du Barça en troisième place avec 124 000. Curieusement, la quatrième équipe espagnole avec le meilleur classement en Europe est Séville, qui occupe la onzième place avec 88 000 points.

Valence et Villarreal iraient en Ligue Europa

Mais pas seulement La Real Sociedad serait hors d’Europsi ce critère de coefficient était appliqué. Getafe serait le deuxième grand sacrifice à être exclu des compétitions européennes car les deux places en Ligue Europa seraient occupées par les deux équipes espagnoles suivantes avec le meilleur coefficient: Villarreal et Valence.

Le sous-marin jaune est classé vingt-quatrième et le cinquième en ce qui concerne le football espagnol, avec 56 000 points. À seulement trois places ci-dessous se trouve à Valence, la vingt-septième et la sixième place pour le football espagnol, avec 54 000 points.

Et cette situation impliquerait que Getafe serait retiré de la deuxième compétition continentale au détriment des deux équipes de la Communauté de Valence qui sont curieusement huitième (Villarreal) et septième (Valence) dans le classement actuel de la ligue espagnole.