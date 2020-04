Ce sont les onze de l’Amérique qui ont remporté la Clausura 2013 contre Cruz Azul

L’Amérique a remporté un titre qu’ils n’oublieront jamais le 26 mai, une nuit pluvieuse. C’est à la clôture de 2013 que Moisés Muñoz a été immortalisé dans l’histoire d’Azulcrema avec son but de tête, ce qui a cimenté la 11e étoile pour ceux de Coapa et a rompu une séquence de sept ans sans être champion.

Nous vous disons quel était le XI initial que Miguel Herrera a envoyé sur le terrain lors de la dernière étape de la Clausura 2013.

Gardien: Moisés Muñoz

À la fin de la nuit, Muñoz était déjà appelé l ‘«Archer du miracle». En plus de quelques interventions clés dans le match, le moment le plus important de sa carrière est survenu à la minute 92’ de la finale, quand il est allé désespérément tenter terminer un coin. Il l’a fait et a égalé le tableau de bord mondial pour envoyer le match en prolongation. Lors des tirs au but, il a sauvé celui de Javier Orozco pour donner un avantage à son équipe.

Arrière gauche: Adrián Aldrete

Aldrete était l’option fiable pour Herrera sur l’aile gauche et a commencé le jeu en tant que starter. Avec peu de participation et l’Amérique ayant un besoin urgent de buts, il est parti à la minute 64 ‘du match pour céder sa place à’ Hobbit ‘Bermúdez.

Défenseur central: Francisco Javier Rodríguez

Le «Maza» est venu avec peu d’attentes en Amérique, mais a répondu sur le terrain avec d’excellentes performances. Il a joué les 120 minutes de cette finale mythique et a eu le plein soutien du «pou». Je veux dire

Défenseur central: Aquivaldo Mosquera

Le capitaine américaniste de cette finale a réalisé une belle performance. Il a réussi à résister aux attaques célestes et à la minute 88 ‘le retour de l’aigle a commencé avec une belle tête après un récent passage du’ Hobbit ‘.

Défenseur central: Diego Reyes

À la date de la finale, c’était déjà un fait que Diego Reyes allait signer avec Porto cet été, alors il a joué son dernier match avec la veste bleu crème. Cependant, le «Piojo» n’a pas touché le cœur et le défenseur mexicain a été le «sacrifié» après l’expulsion précoce de Jesús Molina, le «Flaco» a quitté le terrain en 25 minutes pour que Miguel Layún entre.

Milieu: Rubens Sambueza

Rubens était un élément important du plan de Herrera, bien que ses expulsions aient toujours laissé l’équipe à court d’hommes. En finale, il s’est consacré au football et n’a pas reçu de carton jaune. À la minute 75 ‘, est sorti pour Osvaldo Martínez.

Milieu: Jesús Molina

Le match prit une tournure inattendue juste après 13 minutes. Dans un geste controversé, Paul Delgadillo a montré à Jesús Molina un carton rouge direct, ce qui a fait tomber Pablo Barrera, dans ce qui, de l’avis du sifflet, était une position de but évidente et le confinement bleu crème était le dernier homme. Dès le début du match, les Eagles ont joué avec 10.

Milieu: Juan Carlos Medina

Juan Carlos Medina a été le moteur du milieu de terrain de l’azulcrème pendant plus de 120 minutes. Il n’a pas arrêté de courir et a fait un excellent match, les fans d’Azulcrema s’en souviennent avec tendresse.

Attaquant: Raúl Jiménez

En 2013, Jiménez n’avait que 22 ans et il était un débutant en Amérique et il était également un joueur important. Parfaitement chargé sa pénalité pour rapprocher les Azulcremas du titre.

Attaquant: Christian Benítez

«Chucho» Benítez était la référence à l’attaque de cette Amérique légendaire. La légende d’Azulcrema était une championne marquante à Clausura 2013, qui comprenait un tour du chapeau pour Cruz Azul en saison régulière. En finale, il a marqué son penalty et ce fut la dernière balle qu’Eagle a joué.

