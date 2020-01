Ceci est la réplique du stade Old Trafford réalisée par Lego | Curiosités de football

Ceci est la réplique du stade Old Trafford réalisée par Lego | Curiosités footballistiques | Football américain























































































































La célèbre entreprise de jouets jouets est lancée avec son premier projet de football.

Voilà à quoi ressemble Old Trafford dans sa version créée par Lego.

Photo:



TAKE TWITTER @MARCOREYPICS

Pour:

Écriture futuriste

14 janvier 2020 à 17 h 06

Pour la première fois dans l’histoire, Lego sortira son premier produit inspiré du football. Il s’agit d’une réplique du stade Old Trafford de Manchester United, pour lequel il utilisera 3 898 pièces et qu’il le fait en vertu d’un accord avec le club anglais et à l’occasion du 110e anniversaire de la scène connue sous le nom de «Théâtre des rêves».

À partir de février, les fans de Manchester United du monde entier pourront profiter de l’assemblage de cette réplique spectaculaire du stade Old Trafford, après que la société Lego a signé un accord en tant que sponsor du club des “ diables rouges ” avec lequel elle cherche à atteindre le La grande base de fans de United, composée de plus de 650 millions de followers dans le monde.

Lego lancera son premier produit inspiré du football grâce à l’accord qu’il a signé avec Manchester United.

Ils sont traités avec 3 898 pièces pour pouvoir assembler le Old Trafford. Cette beauté sera mise en vente le 1er février. pic.twitter.com/GNwYlfMTwY

– Marco Rey (@MarcoReyPicks) 14 janvier 2020

