Ceci est le classement de LaLiga Santander, Jour 21

Le FC Barcelone s’est incliné sur le terrain de Valence (2-0) dans le match correspondant à la 21e journée de LaLiga Santander 2019-2020. Malgré la pierre d’achoppement, les Blaugranas restent les dirigeants du championnat, mais seulement pour avoir plus de buts en faveur, car ils sont à égalité avec le Real Madrid à 43 points et les deux ont la même différence de buts, +25. Les Blancs doivent encore jouer leur jeu ce jour, dimanche Valladolid.

25/01/2020

Agir à 18h25

CET

L’équipe avait plus de ballon Quique Setién mais les meilleures chances et les meilleurs buts venaient des locaux. Maxi Gomez Il a pardonné dans la première partie, à défaut d’une pénalité, bien arrêté par Ter Stegen, et a également tiré sur la barre transversale de but défendue par le gardien allemand. En seconde période, le pronostic uruguayen a été retiré en marquant les deux buts de la victoire de son équipe.

Avec la défaite de Blaugrana en Mestalla, le premier de ce scénario depuis 2008, le Real Madrid Il est entre ses mains de prendre les devants en solo ce jour-là. Ce serait suffisant pour lier son jeu dans le domaine de la Valladolid, dans un match vital qui débute dimanche à 21h00

Il Atleti est troisièmement, avec 35, et est à son pire moment de la saison après avoir perdu la veille Eibar et être éliminé dans la Copa del Rey pour un deuxième B, le Culturel léonais, ce jeudi. Les matelas espèrent faire payer le colista cassé au colista cassé, le Leganés, qu’ils reçoivent dans le Wanda Metropolitano Dimanche à 12h00.

Quatrième c’est lui Séville formé par Julen Lopetegui, qui a le même 35 points qu’il Atleti Les Hispaniques jouent également à la maison et le font aujourd’hui samedi, à partir de 21h00, avant le Grenade.

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points FC Barcelone 21 43 Real Madrid 20 43 Atlético de Madrid 20 35 Séville 20 35