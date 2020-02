Ceci est le classement de LaLiga Santander, Jour 22

Le Real Madrid reste le leader de LaLiga Santander 2019-2020 après avoir battu l’Atlético (1-0) à la maison. Les blancs ont maintenant 49 points, 6 de plus FC Barcelona Qu’est que c’est deuxième, avec un jeu de moins, celui à jouer ce jour-là 22.

02/01/2020

Agir à 18h00

CET

Le derby dans le Bernabeu C’était la troisième épreuve de force officielle entre les deux clubs madrilènes cette saison. Les deux précédents, au premier tour de la ligue et en finale de la Super Cup, ont terminé sans buts. L’ensemble de Zidane a montré aujourd’hui qu’il est venu au duel mieux que son rival et a gagné avec un objectif de Benzema à la 56e minute. De cette façon, Madrid accumule déjà 21 matchs sans perdre, tandis que le Atleti vivre le pire moment de l’ère Simeone: depuis qu’il a perdu la Super Coupe lors des tirs au but, il accumule 5 matchs sans gagner, il a été éliminé de la Coupe par une 2ème équipe et dans la ligue il est hors des positions de Champions, cinquième avec 36 points, déjà 13 du Real Madrid.

Il Barça il joue le dimanche à 21h00 Lift dans le Camp Nou. L’ensemble de Quique Setién arrive renforcé après la victoire à Leganés en Coupe et espère reprendre le chemin de la victoire en Ligue, après la défaite de samedi dernier en Valence (2-0). Quels sont secondes avec 43 points et bien qu’ils ne puissent plus récupérer ce jour-là, la direction est partie Mestalla, ils doivent gagner leur match pour suivre 3 points de Madrid.

Il Séville est troisième avec 38 points, avant de jouer dimanche à domicile contre Alavés, à partir de 18h30. Il Getafe, d’autre part, défendra son quatrième place à domicile, dans le domaine Athlétique, également dimanche à 16 h 00 Les azulones ont 36 points.

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points Real Madrid 22 49 FC Barcelone 21 43 Séville 21 38 Getafe 21 36 Atlético Madrid 22 36