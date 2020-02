Ceci est le classement de LaLiga Santander, Jour 22

Le Real Madrid teste sa nouvelle direction de LaLiga Santander 2019-2020 avant le Athlétique à la maison, dans un crash qui débutera samedi à 16h00. Les blancs ont 46 points, 3 de plus FC Barcelona Qu’est que c’est deuxième.

02/01/2020

À 14:14

CET

Le derby de Bernabeu Il s’agit de la troisième confrontation officielle entre les deux clubs madrilènes cette saison. Les deux précédents, au premier tour de la ligue et en finale de la Super Coupe, se sont terminés sans buts; contrairement à l’été amical au cours duquel les matelas ont battu 7-3 contre leur éternel rival aux États-Unis. L’ensemble d’aujourd’hui est meilleur Zidane qui ajoute 20 matchs sans perdre, basé sur une grande solidité défensive. Au contraire, le Atleti est peut-être au pire moment de l’ère Simeone: depuis qu’il a perdu la Super Coupe lors des tirs au but, il a cumulé 4 matchs sans gagner, il a été éliminé de la Coupe par une 2ème équipe et en championnat il est hors de la Ligue des Champions, cinquième avec 36 points.

Il Barça il joue le dimanche à 21h00 Lift dans le Camp Nou. L’ensemble de Quique Setién arrive renforcé après la victoire à Leganés en Coupe et espère reprendre le chemin de la victoire en Ligue, après la défaite de samedi dernier en Valence (2-0). Quels sont secondes avec 43 points et d’être en mesure de récupérer ce jour-là le leadership qui a été laissé en Mestalla, ils ont besoin pour gagner leur match et que le Madrid perdre pour lui Atleti.

Il Séville est troisième avec 38 points, avant de jouer dimanche à domicile contre Alavés, à partir de 18h30. Il Getafe, d’autre part, défendra son quatrième place à domicile, dans le domaine Athlétique, également dimanche à 16 h 00 Les azulones ont 36 points.

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points Real Madrid 21 46 FC Barcelone 21 43 Séville 21 38 Getafe 21 36 Atlético Madrid 21 36