Ceci est le classement de LaLiga Santander, Jour 23

L’Atlético de Madrid s’impose difficilement à Grenade (1-0) et est situé dans le quatrième position de LaLiga Santander 2019-2020, avec 39 points. De cette façon, l’ensemble de Simeone être dans des carrés de Ligue des champions mais il le battra demain dimanche Séville si vous marquez à la maison de Celtique.

02/08/2020

À 23h08

CET

Laisse a marqué le seul but du match, à la 6e minute, qui a brisé une séquence négative de 5 matchs sans remporter le Atleti. Une fois de plus, Oblak sauvé son équipe avec un grand arrêt à la fin de Soldat. Malgré la victoire, l’équipe du matelas continue loin du leaderle Real Madridqui a 49 points, 10 de plus que son voisin.

L’ensemble de Zidane défend sa première place dimanche à partir de 16h00 dans le domaine de Osasuna. Ce ne sera pas un scénario placide pour les blancs qui ont besoin d’oublier l’élimination de la copera, en plus de maintenir leur distance avec leurs persécuteurs.

Qui suit le Le Real Madrid, c’est le FC Barcelone, deuxième avec 46 points, trois de moins que les blancs. Ils ont également une sortie compliquée ce jour-là 23 l’ensemble des Quique Setién, qui revient à Benito Villamarín faire face à la Betis, son ancienne équipe. Le crash commence à 21h00 et donc le Barça jouera avec la pression ou la motivation supplémentaire causée par le résultat que vous avez récolté Madrid dans Pamplona.

Il Getafe, pour sa part, il était rattaché au troisième position après a battu Valence samedi à domicile (3-0) et atteindre le 42 points.

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points du Real Madrid 22 49 FC Barcelone 22 46 Getafe 23 42 Atlético 23 39 Séville 22 39 Valence 23 37