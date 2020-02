Ceci est le classement de LaLiga Santander, Jour 24

L’Atlético a fait match nul à Valence (2-2) dans le match qui a ouvert le 24e jour de LaLiga Santander 2019-2020. Avec ce résultat, l’ensemble de matelas maintient momentanément la quatrième place, avec 40 points, loin de Real Madrid Qu’est que c’est leader avec 52 et a un jeu de moins.

14/02/2020

À 23:23

CET

Llorente et Thomas ils ont avancé deux fois à celui de Simeone dans la première partie du choc joué dans Mestalla. Les cravates étaient l’œuvre de la centrale Gabriel Paulista et de Kondogbia, celui-ci était déjà en seconde mi-temps à la 59e minute. L’équipe de rojiblanco n’a pas pu ajouter sa deuxième victoire consécutive après avoir battu une séquence de 5 matchs sans gagner la semaine dernière, avec élimination incluse, et la lutte pour les positions de Ligue des champions Gagnez en excitation. Getafe, Atleti, Séville, Valence et Real Sociedad Deux places sont jouées pour disputer la prochaine édition de la compétition continentale maximale et entre la première et la dernière de ce concours il n’y a que 5 points de différence.

Samedi sera le tour de FC Barcelona qu’il reçoit dans le Camp Nou au mentionné Getafesurprenant troisième classé. Parmi les blaugranas, secondes avec 49 points, Et les azulones il y a 7 points de différence que l’équipe de Quique Setién va essayer de se développer après 16h00. Il Barça doit gagner par trois buts d’avance ou plus pour dormir en tant que leader, car il égaliserait Real Madrid et les battre dans la différence de buts générale.

Mais les blancs devraient quand même jouer leur jeu ce week-end, contre le Celtique dans le Santiago Bernabeu, Dimanche à 21h00 Les Galiciens sont pleinement impliqués dans la lutte pour le salut et tenteront de marquer au Colisée de Madrid. Le technicien local Zinedine Zidane récupérer pour cette rencontre sa star de la signature l’été dernier, le Belge Eden Hazard

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points Real Madrid 23 52 FC Barcelone 23 49 Getafe 23 42 Atlético 24 40 Séville 23 39 Valence 24 38 Real Sociedad 23 37