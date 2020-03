Ceci est le classement de LaLiga Santander, Jour 27

Il Le Real Madrid a repris le leadership de LaLiga Santander 2019-2020 dans le dernier jour après avoir battu le FC Barcelone et atteindre 56 points, un de plus que l’ensemble de Barcelone qui est descendu à deuxième place de table. En l’absence de 12 jours, le titre leur appartient en raison de la grande différence qu’ils ont par rapport au reste des équipes. Mais le combat pour les deux places de Champions restantes est brûlant et ce samedi, il y a une grande rencontre entre deux des candidats: Atlético Madrid-Séville.

03/07/2020

À 13:43

CET

Les madrilènes et les andalous verront leurs visages dans le Wanda Metropolitano à partir de 16h00 Les locaux sont en cinquième position, avec 44 points, deux de moins que ceux de Lopetegui qui sont tiers les rojiblancos pourraient donc dépasser leur rival avec une victoire sur leurs fans. Dans ce duel, la moyenne de buts particulière entre les deux équipes est également en jeu car il y avait égalité Sánchez Pizjuán (1-1), un facteur qui peut être déterminant dans le classement final. Les deux équipes ont perdu leur milieu de terrain de départ depuis que les deux Thomas, dans le Atleticomme Fernando, du côté de Séville, ils sont sanctionnés. De ce qui se passe dans le Wanda le Getafe, quatrième avec 45 points, et qui joue également samedi à 21h00 à domicile contre lui Celtique.

En ce qui concerne la lutte pour le titre, le sprint final de Barça et Madrid dans une course finale de 12 qui décidera quelle équipe lèvera le trophée. Les Culés reçoivent le Société réelle, une autre des équipes qui disputent les places de la Ligue des champions et qui est en sixième position avec 43 points et un jeu de moins. Le match se joue dans le Camp Nou ce samedi et commence à 18h30

Il devra déplacer le Real Madrid ce 27e jour depuis qu’il joue contre le Betis dans le Benito Villamarín. Ce ne sera pas une issue facile pour l’actuel leader de la Ligue espagnole même si les Betis vivent une saison irrégulière, bien en deçà des attentes marquées. Rubis, l’entraîneur Verdiblanco, la position est jouée dans ce choc et espère conserver le banc avec une victoire qui servirait également à donner un coup de main à Barça, équipe dans laquelle il était entraîneur adjoint lors de la saison 2013-2014.

Vous pouvez vérifier le compléter les statistiques de la Liga via le lien suivant, être en mesure de voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes, entre autres choses.

C’EST LA CLASSIFICATION

Équipes Matches Points Real Madrid 26 56 FC Barcelone 26 55 Séville 26 46 Getafe 26 45 Atlético Madrid 26 44 Real Sociedad 25 43 Valence 27 42