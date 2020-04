Cecilio Domínguez révèle les problèmes qu’il a subis en raison de la rumeur sur son positif pour Covid-19

La pandémie mondiale de Covid-19 qui a bouleversé le monde et qui a durement touché le football continue de faire des ravages sur de nombreux joueurs de football qui, en plus d’avoir à arrêter et dans certains cas de voir leur salaire baisser, ont également des complications dues à aux rumeurs qui peuvent affecter directement votre famille.

Cette affaire est arrivée au footballeur Cecilio Domínguez, un joueur indépendant de la Super League argentine, qui dans une interview pour le journal El Clarín, a avoué que grâce à une mauvaise rumeur sur les réseaux sociaux où ils affirmaient qu’il avait le Coronavirus, son fils a été victime de discrimination à l’école:

«J’ai eu une expérience très inconfortable avec mon fils un jour quand il est allé à l’école. Comme les gens ont dit que j’avais le coronavirus et que je ne m’entraînais pas, ils ont appelé de l’école et m’ont dit ‘comment allez-vous envoyer votre fils à l’école si vous avez le coronavirus, venez le chercher parce que les parents se plaignent. “Et j’ai dû aller le chercher.”

L’ancien footballeur américain assure qu’à aucun moment il n’avait un Coronavirus, mais les mauvaises informations circulant sur les réseaux sociaux l’ont blessé:

“Je n’ai jamais eu de symptômes, je n’ai pas eu de fièvre, mais les gens ne le savaient pas et ils se sont laissés guider par ce que les réseaux sociaux ont dit, heureusement tout a été clarifié et tous les tests se sont révélés négatifs, y compris celui de la dengue”, a expliqué le footballeur paraguayen. .