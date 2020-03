Cédric Bakambu doit retourner en Chine

“Fait peur. Maintenant je dois partir et quitter ma famille, ce n’est pas normal. Je dois y aller seul, laissant ma femme enceinte, quitter un pays avec une pandémie pour aller dans un autre où tout ce problème est toujours terminé, a expliqué le joueur à L’Équipe. Il ne passe pas son meilleur moment personnel à Bakambu, maintenant obligé de dire au revoir à sa famille pour retourner dans son club, le Pékin Sinobo Guoan. L’attaquant a quitté la Chine lorsque le coronavirus a commencé à pandémie et Il est retourné à Paris avec sa famille pour se réfugier.

21/03/2020 à 19h00

CET

SPORT.es

Maintenant que le virus a atteint la France et que le géant asiatique commence déjà à faire chuter les infections, son club l’a convoqué et il est obligé de répondre à l’appel avant le 28 mars. L’attaquant n’a aucun intérêt à revenir et la seule chose qu’il espère est de pouvoir continuer en territoire gaulois avec sa famille:

«Ma plus grande crainte est que le virus ait atteint la France, où je suis confiné avec ma femme et mon fils. Les laisser derrière eux pour entreprendre un voyage aussi loin n’est pas agréable. Je dois les quitter, ils ne peuvent pas venir, et je n’ai aucune certitude de savoir quand je pourrai les revoir, avec ma femme un mois après l’accouchement, c’est très difficile & rdquor ;. C’est une situation plus que complexe. Avec la planète entière paralysée par le coronavirus, nous verrons si Bakambu peut sortir.