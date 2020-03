Ceferin: “Coronavirus grave problème, il y a beaucoup de courses. Euro 2020? Tout sous contrôle”

Le président de l’UEFA Alexander Ceferin a accordé sa première interview au Royaume-Uni après avoir été disqualifié pendant 2 ans de la compétition européenne à Manchester City. Voici ses déclarations, rapportées par Sky Sports: “Comme tous les autres clubs, Manchester City est une ressource importante pour nous et je la respecte. Ce n’est pas vrai que nous ne l’aimons pas, mais ce processus est une chose différente. Je ne peux pas commenter pour deux raisons: premièrement je ne sais rien, deuxièmement parce qu’il n’est pas correct qu’un président parle d’une affaire gérée par un organe indépendant. Donc je ne peux rien dire d’autre. Nous ne nous battons avec personne, nous défendons notre position. Nous avons puni 5 à 10 équipes chaque année, c’est une procédure régulière. Nous verrons comment cela se terminera. Règlement à l’amiable avec le club? Je doute que ce soit possible. Il est impossible de dire quand le TAS sera prononcé, c’est une affaire assez importante. ”

FFP à revoir – “Le fair-play financier a été mis en place pour lutter contre les pertes dans le football et a été un succès. À l’avenir, cependant, je pense que nous devrons l’adapter et changer certaines choses. Nous en discutons. Je ne sais pas si des erreurs ont été commises, probablement oui. L’industrie du football évolue et de plus en plus d’argent entre. Devrons-nous autoriser l’argent? Bien sûr, mais nous devons réfléchir aux conséquences. Et nous devrons prendre différentes mesures. “

Le fléau du racisme – “Le problème est le racisme dans la société. Nous avons besoin de l’aide des institutions, les politiciens doivent non seulement dire que l’UEFA doit faire plus. Nous pourrions être plus stricts, ils pourraient changer les règles, mais nous ne pouvons pas dire que nous décevons les gens juste parce que les sanctions sont minimes. Nous voudrions soutenir les joueurs qui veulent quitter le terrain: personne n’a le droit de subir des insultes et des humiliations. “

Coronavirus et urgence européenne – “C’est une question sérieuse, évidemment. Nous devons la placer en tête de nos priorités et nous devons l’affronter sérieusement, car de nombreux événements sont en jeu. Je suis optimiste et je pense que les choses seront sous contrôle en vue du championnat d’Europe. Je ne suis pas inquiet, c’est un scénario lointain. Nous sommes calmes et sûrs, pour l’instant tout est sous contrôle. Tout se passera comme prévu “.