Ceferin est optimiste quant à la fin des championnats nationaux

Président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, était “optimiste” quant à la conclusion des championnats nationaux, y compris La Ligue Santander Bien qu’il ait précisé qu’il ne pouvait pas “garantir ou promettre quoi que ce soit” en raison de la situation causée par la pandémie de coronavirus, et il a également reconnu que le “seul scénario” qu’il voit pour la Premier League est de couronner Liverpool s’il ne peut pas terminer le tournoi.

04/07/2020 à 21:38

CEST

EFE

“Je suis optimiste quant à la fin de la Ligue espagnole et italienne, je suis optimiste en général. Bien sûr, je ne peux rien garantir ni promettre, tout dépendra de la situation dans chaque pays, tout dépendra de la sécurité des circonstances pour que jouer au football ne mette personne en danger “, a déclaré Ceferin dans une interview au journal slovène” Ekipa24 “.

En outre, il a mis en garde, Ligue des Champions et la Ligue Europa, que “toutes les options sont ouvertes pour le moment”. “Je ne peux rien dire de particulier, mais il y a le fait que les Champions et la Ligue Europa ont un élément supplémentaire par rapport aux championnats nationaux, qui est l’existence d’un voyage entre les pays. Pour l’instant, il est trop tôt pour aller plus loin. que ce qui a été dit “, a-t-il rappelé.

De plus, le leader était favorable à ce que Liverpool soit couronné Premier Champion s’il ne reprend pas. “Je ne vois pas de moyen de le laisser sans titre. S’il joue, il le gagnera presque certainement, et si cela ne pouvait pas être joué, il faudrait également annoncer les résultats d’une manière ou d’une autre et les champions. Je comprends que les fans seront déçus si cela se produit.” dans un stade vide ou par décision, mais je pense qu’ils gagneront le titre d’une manière ou d’une autre “, at-il souligné.

Le Slovène a également évoqué le cas de la Belgique, dont la ligue a déjà annoncé qu’il préférait y mettre fin et couronner champion de Bruges. “Il peut être nécessaire de rechercher différentes solutions dans différents pays, mais nous avons clairement indiqué que nous ne tolérerions pas l’arbitraire. Nous ne pouvons permettre à quiconque de prendre ses propres décisions sans consulter et parler avec l’UEFA. Nous ne pouvons pas procéder de cette façon, nous avons dû le laisser très bien sûr “, at-il dit, tout en considérant qu’en Biélorussie” ils courent un grand risque “de poursuivre leur championnat.

Ceferin Il a également avoué avoir sous-estimé “au début” tout ce qui avait été dit sur le coronavirus. “L’histoire semblait un peu exagérée et je ne pensais pas qu’elle pourrait se dérouler dans cette mesure”, a-t-il déclaré. Et la pandémie les a désormais obligés à reporter la coupe de l’Euro prévue en juin de cette année.

“Étant dans tant de pays différents, les scénarios étaient vraiment nombreux et je dirais qu’ils ont imaginé tout ce qui était possible. Eh bien, maintenant nous savons qu’ils ont tout prévu sauf ce qui se passe en ce moment, personne n’avait cela en tête. Nous ne pouvions pas être prêts à cela et nous avons dû réagir très rapidement “, a-t-il dit, précisant que cela a été le plus grand défi auquel l’agence a été confrontée.