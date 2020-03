Ligue d’Espagne



Cela a été confirmé par le premier coronavirus infecté dans la Ligue espagnole





Jenny Gamez





15 mars 2020 à 10 h 29

L’Argentin Ezequiel Garay a été diagnostiqué à Valence, qui compte déjà cinq autres cas.

Valence est la première équipe de Liga espagnole à subir une épidémie de pandémie. Cela a été confirmé par le club ce dimanche.

“Le Valencia CF rapporte que cinq cas positifs de coronavirus COVID-19 ont été détectés chez des joueurs et des techniciens de la première équipe. Tous sont chez eux en bonne santé et avec des mesures d’isolement”, a indiqué le club.

Il parle d’Ezequiel Garay, Mangala et Gayá, du délégué Paco Camarasa et d’un membre du personnel médical, Juan Aliaga.

Justement l’Argentin a été le premier à l’annoncer sur ses réseaux sociaux: “Il est clair que j’ai mal commencé 2020.

J’ai testé positif pour le coronavirus, je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à prêter attention aux autorités sanitaires, pour l’instant à être isolé “, a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

Alternativement, il a également été confirmé que Jonathas de Jesús, l’attaquant d’Elche, est le premier deuxième joueur avec un coronavirus, et le deuxième en Liga après le joueur valencien Ezequiel Garay.

L’attaquant brésilien s’est révélé positif après avoir présenté les symptômes de fièvre et de problèmes respiratoires caractéristiques de la pandémie.