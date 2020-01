Cela formera des albos et des croisés en demi-finale de demain

La demi-finale de la Coupe du Chili entre Colo Colo et la Católica se jouera demain, samedi 18, à 18 heures au stade municipal Germán Becker de Temuco. Ce sera une fête, car les billets sont déjà complets. Voici les formations des deux équipes.

L’actuel champion de football chilien, l’Université catholique, s’entraînera avec Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta et Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued et César Pinares; Gastón Lezcano, Edson Puch et Fernando Zampedri. Ce sont les onze choisis par le DT argentin Ariel Holan.

Pendant ce temps, les titres de Mario Salas seront les suivants: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde et Ronald De la Fuente; Carlos Carmona, Branco Provoste et Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Javier Parraguez et Gabriel Costa.