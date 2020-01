‘cela n’a aucun sens’

Date de publication: Mercredi 15 janvier 2020 10:40

Le patron des Wolves Nuno Espirito Santo était satisfait de la performance de son équipe malgré sa sortie de la FA Cup au troisième tour, mais a exprimé ses frustrations avec VAR après son implication dans l’égalité.

Les visiteurs pensaient qu’ils avaient pris les devants à la onzième minute lorsque l’ailier Pedro Neto a ramené le ballon à la maison, mais VAR a jugé Raul Jimenez d’avoir manipulé le ballon dans la préparation.

Le ballon avait heurté le bras du Meixcan par inadvertance lors d’une bagarre avec Harry Maguire quelques instants auparavant, ce qui avait provoqué l’arrivée du but à la craie.

Matt Doherty a frappé le poteau avant la mi-temps, mais Utd a créé la majorité des chances du match et a manqué les vainqueurs 1-0 après un beau but de l’Espagnol Juan Mata.

Parlant à BT Sport après le match, Nuno a déclaré: «C’était un bon match de football, un match égal. Les deux équipes avaient des chances.

«Nous n’avons pas bien défendu le but mais nous avons bien réagi et nous étions dans le match.

«Je suis déçu de sortir. On a bien fait, on a bien joué mais on ne passe pas au tour suivant, ce qui est la seule déception. »

Concernant le but refusé par les Wolves, les Portugais ont déclaré: «C’est VAR, c’est VAR. Nous ne pouvons rien faire. L’élan, nous célébrons puis l’autre célébration était plus forte.

RAPPORT COMPLET: Mata scelle une relecture tendue alors que Man Utd avance sur les Wolves 1-0

“Nous célébrons des non-objectifs, cela n’a pas de sens.”

Capitaine de club Conor Coady fait écho aux frustrations de son directeur à l’égard du système.

“C’est constant, nous ne parlons que de VAR. C’est ridicule, c’est stupide », a déclaré Coady.

“Vous ne pouvez pas célébrer. Raul Jimenez ne savait même pas qu’il l’avait handballé. Nous devons nous y habituer.

«Tout cela est terrible pour moi. Ce n’est pas pour moi, ce n’est pas pour beaucoup de joueurs. Mais les gens plus haut dans le jeu en sont satisfaits. »