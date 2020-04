“Cela nous a sans aucun doute fait mal” »Prensaf Fútbol

Dimanche 05 avril 2020

De Colo Colo, ils continuent de regretter la situation actuelle du football suspendu. En effet, avec l’intérim de son entraîneur actuel, l’équipe avait réussi à reprendre confiance. Gualberto Jara a commenté comment il vit la quarantaine et comment il se prépare pour le retour des compétitions.

L’entraîneur par intérim de Colo Colo, Gualberto Jara, a réussi à stabiliser l’équipe et à reprendre confiance en l’équipe. Cependant, tout comme les victoires sont venues pour la scène «populaire», la pandémie de coronavirus suspend la ligue nationale et les compétitions internationales. Laissant incertain l’avenir du football en Amérique du Sud.

En conversation avec ADN, l’entraîneur actuel du club bo albo ’a évoqué la façon dont ils vivent la quarantaine en ces semaines de crise. “C’est très triste et je suis désolé de ce qui se passe, non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier”, a déclaré Gualberto Jara.

“Nous sommes pratiquement dans un film d’horreur, un terrible cauchemar dont nous ne nous sommes pas encore réveillés”, a expliqué l’entraîneur, qui a également ajouté que “cela nous a sans aucun doute fait mal à un moment où nous levions la tête”.

Concernant la quarantaine, le stratège a noté qu’il est essentiel de “s’adapter à la situation, essayer de planifier tout ce qui peut se faire via internet”.

Il a également évoqué sa continuité au sein de l’équipe, à laquelle il a déclaré qu ‘”il n’y a rien de concret et on ne peut parler d’aucune possibilité mais seulement de la question de la santé et du coronavirus”.

Enfin, l’entraîneur de del popular a envoyé en soutien à ses fans et a appelé à la responsabilité durant cette crise.