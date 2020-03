Cela pourrait être le calendrier selon Javier Tebas

La scène du football se clarifie au fur et à mesure que les jours de quarantaine dans lesquels nous sommes plongés passent depuis que l’état d’alarme a été décrété dans le pays. La rencontre entre les 55 fédérations du vieux continent a pris fin mardi dernier avec de nouvelles dates pour les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa et la suspension jusqu’en 2021 de la Coupe Euro.

19/03/2020

Agir à 10:49

CET

Cette dernière décision laisse une marge de manœuvre à toutes les ligues pour pouvoir terminer le calendrier et laisser l’immensité des spéculations sur ce qui se passerait si les compétitions ne pouvaient pas reprendre. En fait, Rubiales a déjà clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de donner au Barça le titre de champion si la ligue n’est pas terminée.

Au milieu de tout ce bouillon, Javier Tebas est sorti avec la première proposition ferme d’un calendrier possible pour mettre fin au football européen. Le président de LaLiga a déclaré dans une interview à nos collègues de Diario Marca que l’intention de toutes les compétitions est de lancer le bal à la mi-mai, voire plus tôt.

Si l’on prend la première prémisse comme référence et que finalement il n’a pas été possible de redémarrer le football avant le week-end des 16 et 17 mai (point de départ de la déclaration de Thèbes mi-mai), les compétitions dureraient jusqu’au 12 Juillet depuis pour se rendre à la finale des Champions prévue le 27 juin et la Ligue Europa, pour le 24, il y aurait des sessions de plusieurs semaines dans ces compétitions chaque semaine.

En l’absence de date officielle pour la finale de la Copa del Rey, la spéculation le met le 30 mai. L’Athletic et la Real Sociedad s’affronteront à La Cartuja de Sevilla. Cette date entraînerait le report de leurs jours car il en irait de même si l’une des équipes espagnoles vivantes en Ligue des champions atteignait la finale à Istanbul. Le 27 juin est samedi et il n’a pas pu jouer sa journée de ligue non plus. Curieusement, l’Atlético et le Barça se sont affrontés ce jour-là et pourraient jouer le match mercredi avant le match final en Turquie.

La Liga gère également la possibilité de se terminer avant le 12 juillet. Si les équipes espagnoles tombent prématurément dans les rondes européennes, la possibilité de réaliser les journées inter-hebdomadaires pourrait être avancée, qui en elle-même sera obligée de s’organiser pour condenser le calendrier.

La même chose se produira dans la LaLiga Smartbank, qui doit condenser le nombre maximum de matches inter-hebdomadaires afin d’accueillir les éliminatoires de la catégorie. L’intention de Thèbes, toujours de sauvegarder la santé de l’ensemble de la population, est d’éviter la faillite de la concurrence et de minimiser les dommages économiques que toute cette crise sanitaire cause aux domaines et clubs.

Ce que le président de la Ligue de Santander n’a pas pu confirmer, c’est si, lorsque la compétition reprendra, ce sera avec le public ou à huis clos: “Cela dépendra des autorités sanitaires”.

Voici à quoi ressemblerait le calendrier LaLiga:

Journée 28: 16 et 17 mai

Journée 29: 23 et 24 mai

Jour 30: 30 et 31 mai (Il est prévu de placer la finale de la Coupe ce week-end)

Journée 31: 6 et 7 juin

Journée 32: 13 et 14 juin

Journée 33: 20 et 21 juin

Journée 34: 27 et 28 juin (Istanbul accueillera la finale de la Ligue des champions le 27)

Journée 35: mardi 30 juin au jeudi 2 juillet

Journée 36: 4 et 5 juillet

Journée 37: du mardi 7 au jeudi 9 juillet

Journée 38: 11 et 12 juillet

Ce serait les Champions et la Ligue Europa

16e de finale: 19 et 20 mai (problème en Ligue Europa: il y a plusieurs équipes comme Getafe ou Séville qui n’ont pas disputé le match aller des huitièmes de finale. Il y aura des problèmes pour les déplacer sur le calendrier et elles pourraient jouer trois matchs en une semaine)

Quatrième tour: 26 et 27 mai

Quart de tour: 2 et 3 juin

Demi-finale: 9 et 10 juin

Retour en demi-finale: 16 et 17 juin

Finale de la Ligue Europa: 24 juin

Finale des champions: 27 juin