Celades: “Rodrigo? N’importe quelle opinion de moi peut changer la situation”

L’avenir de l’attaquant de Valence reste en suspens.

Rodrigo a vu des minutes contre Barcelone, entrant comme remplaçant en seconde période, en raison d’une blessure à peine cicatrisée. Bien qu’il ne l’ait ni lui ni Dani Parejo, son Valence a su respecter la Mestalla et battre Barcelone 2-0.

C’est précisément la victime du groupe qui veut saisir les services de l’attaquant espagnol, mais les conditions restent difficiles pour parvenir à un accord.

Pendant ce temps, ce qui a à voir avec son avenir, curieusement, rappelle l’été dernier, où il était également sur le point de quitter Valence.

«Je ne peux pas entrer pour évaluer les différentes situations qui peuvent survenir et mon opinion peut changer la situation et je ne travaille pas. Je l’ai bien vu, je voulais vraiment jouer. Il a rejoint cette semaine. Ce n’est pas la première fois qu’il traverse cette situation et cela s’est produit en été, cela lui a donné la normalité, et la réalité est qu’il joue depuis un certain temps aujourd’hui, c’est une grande joie pour nous », a déclaré Celades.