Celia Lora fait monter la température dans cette quarantaine avec des PHOTOS audacieuses

Celia lora, la fille d’Alex et Chela Lora, continue de faire monter la température dans son compte personnel Instagram malgré la quarantaine due à la présence de Coronavirus COVID-19.

La femme de 36 ans profite de ce temps chez elle pour prendre les photos les plus sensuelles et les partager avec plus de cinq millions de followers.

Le camarade de jeu se caractérise également par être très actif sur ses profils de médias sociaux, de sorte que ses fans ont l’habitude de voir divers moments de leur vie quotidienne.

Récemment, l’émission de téléréalité Acapulco Shore a choqué tout le monde avec sa participation à la célèbre convention de The Mole, où il vivait avec plusieurs personnes malgré le fait que nous soyons au milieu d’un pandémie.

Dans ces nouvelles images de Celia lora il peut être vu dans une belle lingerie en dentelle, posant devant la caméra dans un bikini noir transparent et même sans soutien-gorge et devant une fenêtre.

